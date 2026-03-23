Magyarország uniós csatlakozása huszadik évfordulója alkalmából kritikus hangvételű, az Orbán-kormányt is bíráló írások jelentek meg a Miskolci Keresztény Szemlében. Ezt követően leváltották a főszerkesztőt. Értesülésünk szerint a szóban forgó lapszámot kinyomtatták ugyan, de az olvasók nem vehették kezükbe.
Az okot egyelőre nem tudni, a szivárgó hírek szerint ő mondott fel.
Egy moszkvai bíróság szerint a több száz civil halott csak álhír volt, amelyet az orosz hadseregről terjesztett.
A lap szolgálati közleményében azt írja, az eddigi főszerkesztő saját kezdeményezésére válik meg posztjától, a Media1 szerint nagy feszültségek is állnak a háttérben.
Marina Ovszjannikovát bűnösnek találták, mert egyszemélyes tüntetésen bírálta az Ukrajna elleni háborút elindító elnököt, és az azt végrehajtó hadsereget.
Az újságíró 2020 őszén az Index vezérigazgató-főszerkesztője volt.
A szerdai testületi ülésen ugyanakkor elfogadták, hogy Vágvölgyi B. András tartalomfejlesztési igazgató legyen. Ő azonban jelezte, hogy ragaszkodik a főszerkesztői poszthoz.
Őrizetbe vették a 21 éves gyanúsítottat, aki közölte megbízásból gyilkolt. Az újságíró egy nappal a halála előtt írt egy korrupt polgármesterről.
Távozik a Népszavától Friss Róbert főszerkesztő és visszatér a lap élére az eddigi tiszteletbeli főszerkesztő, Németh Péter, aki szerint nagy kihívás az „ellenzék lapját” vezetni a választási kampány hajrájában.
Tiltott határátlépés az ürügy, de a hét évvel ezelőtt Ukrajna fölött lelőtt maláj repülő miatti felelősség feszegetése, illetve a Navalnij-ügy lehet az igazi ok.
A 47 éves Alessandra Galloni Stephen J. Adlert váltja, aki az utóbbi évtizedben vezette a hírügynökséget.
Magyarország legnagyobb példányszámú országos politikai napilapja, a Népszava, új főszerkesztővel folytatja munkáját. A szerkesztőség élén az eddig főszerkesztő-helyettesként dolgozó Friss Róbert váltja Nagy Györgyöt.
Fekete-Szalóky Zoltánt nevezték ki megbízott főszerkesztőnek a portál élére.
Más médiumokból a jelek szerint sikerrel csábítanak át embereket, hogy feltöltsék a szinte teljesen kiürült szerkesztőséget.
Sem Szombathy Pál, az Index.hu Zrt. vezérigazgatója, sem Sztankóczy András, az igazgatóság tagja nem folytatja a munkát a cégnél azok után, hogy gyakorlatilag a teljes szerkesztőség felmondott.
A lap vezetősége hajthatatlannak tűnik, több tucatnyi újságíró csomagolhat. A szerkesztőség több oszlopos tagja már beadta felmondását.
Az igazgatóság azt kérte a most távozó főszerkesztőtől, hogy az Index radikális átalakítását tartalmazó terv visszavonása után tegye közzé a címlapon, hogy a hírportál már nincs veszélyben.
Dull Szabolcs helyett egyelőre senkit nem neveznek ki a szerkesztőség élére, és az igazgatóság elnöke szerint az Indexet semmi nem fenyegeti - egyedül a függetlenségüket féltő újságírók aggódása jelent piaci veszélyt.
Schwajda Gergő közös megegyezéssel távozik a tévétől, utódja Szlazsánszki Ferenc lesz.
Meghalt id. Krasznai Zoltán: családja tájékoztatása szerint a Magyar Nemzet egykori főszerkesztője szeptember 14-én, tragikus hirtelenséggel hunyt el - írja a lap.
Lánczi Tamás látja el a Figyelő főszerkesztői feladatait keddtől - tudatta a hetilap online felületén.
A korábbi vezető, Kolossváry Balázs 18 év – ebből két, a lap élén töltött esztendő - után hagyja el a kiadót, egy másik kiadvány élére állva. A Ringier Axel Springer közleménye szerint Gedei Norbert lesz a felelős a Blikk napilapért és a Blikk.hu online portálért - írja a Médoapiac.com.