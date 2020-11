Pénzt kér Érd a szemétszállításhoz

Az ellenzéki vezetésű Érd befektetőt keres a térségi hulladékcég korábban felhalmozott hiányának rendezésére a közeli szolgáltatók körében. A felvásárlási lázban égő Vertikál is a jelöltek között.

Külső befektetőt vonnának be az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nkft. tőkeveszteségének felszámolására az önkormányzati tulajdonosok - derült ki a lapunk birtokába került ajánlattételi felhívásból. A dokumentumot a legnagyobb részvényes, Érd szocialista polgármestere, Csőzik László a Depónia, a Fővárosi Közterület-fenntartó, az NHSZ Vértes Vidéke, a Siókom és a Vertikál számára küldte ki. Lapunknak adott hétfői tájékoztatása szerint elsősorban földrajzi közelségük miatt esett a választás eme, szintén köztulajdonú hulladékcégekre. Kérdésünkre közölte: a november 20-i határidőig az NHSZ Vértes Vidékén kívül valamennyi megkeresett adott be ajánlatot. Korábbi tudósításaink szerint az országban egyre-másra a csőd szélére kerülő önkormányzati hulladékszállítókat módszeresen vásárolja fel az elvben hasonló helyzetű, polgárdi központú Vertikál. A kiküldött megkeresés a cég tőkeveszteségének felszámolására kéri a befektetőjelölteket. Az ÉTH saját tőkéje ugyanis már két éve negatív. Kétségtelen: a leadott mérleg 2018-ra mínusz 449, tavalyra mínusz 348 milliót mutat. Igaz, a tavalyelőtti adatokat utólag – a mérleg harmadik oszlopát kitöltve - jelentősen módosították. A levél felhívja a figyelmet a tavalyi, 246 milliós veszteségre is. Ez a tőkeállapot - amiként emlékeztetnek - törvénysértő. A szabályok erre az esetre azonnali rendezési kötelezettséget írnak elő. Megjegyzik: az ÉTH NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-től származó díjbevétele, valamint az ennek alapjául szolgáló területi literadatok tükrében a legfelelősebb gazdálkodás mellett sem kerülhető el az ÉTH vesztesége. (A köznyelvben csak kukaholdingnak becézett állami NHKV négy éve országosan számlázza, majd osztja szét szemétdíjbevételeit a helyi hulladékcégek között.) Az irat szerint most 368 millió szükséges a tőkehelyzet rendezésére. Az önkormányzati tulajdonosokat tömörítő, a cég ötödét jegyző társulás tanácsa október 2-án kérte fel Csőzik Lászlót: mérje fel a lehetséges „integrációs” partnerek körét, amelyek közreműködhetnek a tőkevesztés felszámolásában, ha ezt az utat választják. Az integráció szó esetleges jövőbeni összeolvadásra utalhat. Leírásuk szerint az ÉTH-t 2012 végén alapította Érd és Diósd. A lendületes kezdés után a 2013-as rezsitörvény a műszaki tartalom változatlansága mellett bevételeiket 30 százalékkal lenyeste. Ezután a cég feladatait csak rendszeres, a tulajdonos önkormányzatoktól kapott, teljesen máig nem rendezett kölcsönökkel tudta ellátni. Ugyanakkor más települések csatlakozásával az ÉTH mára a dél-pesti térség közel 300 ezer lakója, 112 ezer háztartás ellátójává vált. Csőzik László a levélben úgy fogalmaz: az ajánlatok kapcsán nincsenek megkötéseik, mert számos megoldást el tudnak képzelni. Ugyanakkor leszögezi: az ÉTH önállóságát, függetlenségét a lehető legnagyobb mértékben meg kívánják őrizni. A politikus mostani megkeresésünkre a beadott ajánlatok tartalmát nem kívánta lapunkkal megosztani, mondván, azokat először polgármester-társaival egyeztetné. Arra a kérdésünkre, hogy a 368 millió forintot teljesen külső forrásból várnák, vagy abban – akár adósságelengedéssel – az önkormányzati tulajdonosok is részt vennének, úgy fogalmazott: a forrást elsősorban a külső partnerektől várják, de minden megoldásra nyitottak. A tulajdoni arányok szintén a tárgyalások függvényei. Leszögezte: csak akkor vonnak be partnert, ha a függetlenség bizonyosan nem javítja a pénzügyi helyzetet, nem képesek „kinőni” az örökölt veszteségeket és az új korszakban sem válnak nullszaldóssá. Szavai szerint az ÉTH idén 100-200 milliós veszteségre számít, amit az új vezetőség a lehető legkisebbre szorítana. Azt a lehetséges értelmezést, hogy az ÉTH tőkevesztését az NHKV szűkmarkúsága okozta, Csőzik László olyképp árnyalta, hogy ez a sommás megállapítás legfeljebb a korábbi időszakokra mondható el. Az ÉTH és az NHKV viszonya rendeződött, jó a szakmai együttműködés, a kukaholding hozzáállása támogatható - közölte a szocialista polgármester. Költség-felülvizsgálatukat az NHKV elfogadta és így a lehető legmagasabb díjat fizette. A kukaholding számláikat határidőre fizeti, közvetlen költségeiket elismeri és havi működési előleget nyújt. Igaz, ez a korábbi veszteségeket nem pótolja – szögezte le. A cég kiadásait maguk is ésszerűsítették, új ügyfelek bevonásával növelték a bevételt, megkezdődött a számlafizetést megtagadók felderítése és személycserék is történtek. (A kalandos múltú előző ügyvezetőt, Boldog Annát Pató Simon váltotta.) Arra a kérdésünkre, hogy ezek szerint csak az ÉTH korábbi veszteségei miatt keresnek tőkéstársat, illetve az NHKV immáron biztosítja-e az ÉTH veszteségmentes működését, a polgármester úgy fogalmazott: ebben minden alappal bízhatnak, de azért ez így még nem jelenthető ki.