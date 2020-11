Idősekről az idősek nélkül

Újra bevezetik az idősávos vásárlást a 65 év felettieknek. Erről csak kirakattestületével egyeztetett a kormány. A nagy szervezetek több intézkedést vártak.

A Facebook közönsége előtt írta alá Orbán Viktor kormányfő tegnap azt a kormányrendeletet, amit állítása szerint az Idősek Tanácsa hétfő reggel megtartott ülésének javaslatára fogalmaztak meg az idősek vásárlási idősávjának újbóli bevezetéséről. Nem sokkal korábban Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter egy MTI hírrel ágyazott meg a bejelentésnek, mondván, a testület tagjai kérik az idősávot, de azt is, hogy bármikor vásárolhassanak. Így döntöttek arról, hogy a 65 év fölöttiek bármikor vásárolhatnak, de hétköznapokon délelőtt 9 és 11 óra között, szombaton és vasárnap pedig reggel 8 és 10 óra között csak ők tartózkodhatnak az üzletekben, a fiatalabbak nem. A gyors reagálású kormány illúziójához asszisztáló 12 fős kirakattestület, az Idősek Tanácsa a valóságban készen kaphatta a rendelet szövegét, hogy bólintson rá, legalábbis így gondolják a körből kirekesztett szervezetek vezetői. Az ország egyik legnagyobb idősügyi szervezetével, az ezer klubot és 120 ezer tagot összefogó Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az éveknek Országos Szövetségével nem egyeztetett a kormány. A szervezet vezetője szomorúnak nevezte, hogy a miniszterelnök szűk körű tanácsadó csapatának mindössze ennyi jutott eszébe, miközben a koronavírus elsősorban az idősek körében szedi az áldozatait. Hegyesiné Orsós Éva szerint biztos, hogy sokaknak megnyugtató lehet, ha van egy védettebbnek hitt idősáv a vásárlásra, de az „Életet az éveknek” országos klubhálózat tagjai ennél sokkal komolyabb segítséget várnának a kormánytól. Rengetegen panaszkodnak például arra, hogy az állami egészségügy a járvány miatt nem képes megfelelően foglalkozni a nem Covidos betegekkel, egyre többen szorulnának magánellátásra, de nem tudják megfizetni. A magánegészségügy bevonásának módján kellene a kormánynak gondolkodnia – tolmácsolta a valódi tagsággal rendelkező idősszervezetek kérését az elnök, azzal kiegészítve, hogy hasonlóan égető szükség lenne ingyenes immunerősítő vitaminokra, mert a rezsi és a gyógyszerek, élelem megvásárlása után a nyugdíjasok töredékének marad ezekre pénze. Ők épp most szerveznek adománygyűjtést, hogy a tagságot országszerte elláthassák a vitaminokkal, a Béres Alapítvány pedig 8 millió forint értékben oszt szét ebben a körben Béres cseppeket. Orsós Éva alapvetőnek tartaná azt is, hogy a kormány ne kifossza, hanem támogassa az önkormányzatokat, hogy bővíteni tudják a házigondozó szolgálatukat, amire nagy szüksége lenne sok idős embernek. Az öregeket védő idősávos vásárlás elrendelése annyiban feltétlenül indokolt – sőt talán már megkésett is – volt, hogy a koronavírus áldozatai főleg idősebbek. Hétfő reggelig újabb 91 ember halt meg és a koronavirus.gov.hu szokás szerint jelezte: többségük idős volt, krónikus betegségben szenvedett. Az összes elhunyt száma hétfőre 3891-re emelkedett, kórházban 7461 embert ápolnak, közülük 627-en lélegeztetőgépre kerültek.