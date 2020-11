Teljes karantént rendeltek el a balassagyarmati hajléktalanszállón

Egy lakónál mutatták ki a koronavírust.

Mai napon a kórházban 135 koronavírusos beteg gyógyul a covid-osztályon és 9 beteg van lélegeztető gépen. Balassagyarmati beteg összesen 23 gyógyul a kórházban – írta Csach Gábor, a város polgármestere hétfő este Facebook-oldalán. Csach Gábor közölte, hogy

Arról is beszámolt, hogy a városban az elmúlt héten iktatott anyakönyvek szerint „38 városban elhunyt közül 26 covidos fertőzött volt. Közülük 5 balassagyarmati elhunytból 1 volt covid fertőzött”.

Bejelentette, hogy 5 nap alatt 59 új covid fertőzöttet azonosított a Mentőszolgálat (illetve a magánlaborok és a Kormányhivatalok, szociális intézmények), rajtuk kívül további 79 kontakt személyt helyezett a Kormányhivatal a városban házi karanténba. Ugyanakkor felszabadult 4 ember, így hétfőn a házi karanténba zárt polgárok száma Balassagyarmaton 324 volt. Csach Gábor októberben esett át a fertőzésen , de hétfőn arról számolt be, hogy a Városházán a kontakt-kutatások eredményeként újabb 6 kollégája tesztje lett pozitív. Közölte azt is, hogy a Központi Óvodában újabb 4 dolgozónak lett pozitív tesztje, így összesen 8 óvónő, 3 asszisztens és 2 dajka került már karanténba. Ezért az Oktatási Hivatal elrendelte a Központi Óvoda összes (5) csoportjának a bezárását keddtől péntekig, de szükség esetén gyermekfelügyelet biztosít az intézmény. A Tankerület tájékoztatása szerint pedig a Balassi Gimnáziumban is diagnosztizálták a Covidot 2 újabb diák (így már 4-en vannak), és egy technikai dolgozó került karanténba. A többi intézményben a helyzet változatlan.