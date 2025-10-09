A vezető beosztású, járási kirendeltséget vezető kormányhivatali dolgozót a ballassagyarmati Lidlben érték lopáson. Beismerte a tettét.
A történtek miatt a Balassagyarmati VSE a megyei bajnokságból is visszalép.
Egy idős nő meghalt, egy férfi füstmérgezéssel került kórházba.
Levelet írt Navracsics Tibor önkormányzati miniszternek.
Ezután magát is megsebesítette. A nő életveszélyes sérülést szenvedett.
Hosszabb menetidőkre és egy szakaszon pótlóbuszos közlekedésre számíthatnak az utasok.
A fekvőbetegeket, az akut ellátást igénylőket a salgótarjáni kórházba irányítják.
Csúszóssá válnak miattuk a sínek.
Nem érti, miért újítják fel az árvíz által megrongált vasúti pályát, ha most bezárják.
S. Rezső ellen korábban már több eljárás indult mind idehaza, mind az Egyesült Államokban.
Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere szerint takarékossági intézkedések mellett is elengedhetetlen lesz a kormányzati kompenzáció.
A városvezető állami beavatkozást sürgetett.
Csach Gábor évi 300-350 milliós pluszteherrel számol. Konkrét javaslatokkal fordult Varga Mihály és Palkovics László miniszterekhez.
Csach Gábor sokkal komolyabban veszi a koronavírust és az azzal kapcsolatos tájékoztatást, mint a kormány.
S. Rezsőt nem csak gyermekpornográfiával gyanúsítják: a hatóságok szerint évekkel korábban egy drogos bandának íratott fel hamis recepteket.
Ezzel indokolta a rendőröknek, miért tette be csomagtartójába a vadásztársaság tulajdonát képező állat tetemét.
Csach Gábor úgy látja, hogy sokan covidos tünetekkel, lázcsillapítóval járnak dolgozni.
Az intézmény átmenetileg nem fogad több koronavírusos beteget.
Ügyeletet tartanak, de csak azoknak a gyerekeknek, akiknél minden gondviselő munkáltatói igazolással bizonyítja, hogy dolgozik.
Ezt a város polgármestere közölte a Facebook-oldalán.
Egy lakónál mutatták ki a koronavírust.
Állítólag az igazgatóval is közölték: vagy kiállít másnapra 50 ember, vagy ő maga is megy.
Három személyt továbbra is megfigyelnek, de nem miattuk rendeltek el látogatási tilalmat az intézményben.
Jelenleg a vizsgálati eredményekre várnak az orvosok.
A nő egy késsel szúrta meg a 63 éves férfit.
A férfi négy fiút fenyegetett meg, aztán elégedetten távozott 1200 forintos zsákmányával. Félórán belül elkapták.
A férfi mobillal rögzítette ismerőse szenvedését, majd a nyakláncát is elvette.