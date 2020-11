Bibi és a szunniták szövetsége

Történelmi találkozóval üzent Joe Bidennek a szaúdi trónörökös és az izraeli kormányfő: Amerika szövetségesei az Irán elleni nyomásgyakorlás fenntartását akarják.

Vasárnap az utolsó pillanatban mondták le a heti rendszerességgel megtartott izraeli kormányülést. Valami ugyanis közbejött. Benjamin “Bibi” Netanjahu miniszterelnök, oldalán Josszi Kohen Moszad-igazgatóval rejtélyesre útra indult, és csupán egy szűk kör tudta, hogy hova mennek; még az alternatív kormányfőt, Beni Gánc védelmi minisztert sem avatták be a részletekbe. Netanjahu és Kohen egy magánrepülőgéppel a Szaúd-Arábiában épülő futurisztikus metropoliszba, Neomba utaztak, ahol Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös és a tíznapos körútját lezáró Mike Pompeo hamarosan leköszönő amerikai külügyminiszter fogadta őket egy titkos találkozóra, amelyet már másnap leleplezett az izraeli média, majd a világsajtó is. Néhány évvel ezelőtt az izraeli miniszterelnök szaúd-arábiai látogatása még elképzelhetetlennek tűnt, hiszen a két ország között ellenséges a viszony, még annak ellenére is, hogy informálisan már régóta együttműködnek egymással. A távolságtartás oka egyszerű: a 84 éves Szalmán szaúdi király - elődeihez hasonlóan - addig nem hajlandó békét kötni a zsidó állammal, amíg nem rendeződik a palesztinok helyzete. Az uralkodó álláspontja részben személyes indítattásból fakad, a beszámolók szerint ugyanis őszintén szívén viseli az elnyomott hittársai sorsát, de valláspolitikai magyarázata is van, hiszen a muszlimok túlnyomó része szolidáris a palesztinokkal, ezért az iszlám világban vezető szerepet betöltő Szaúd-Arábia számára tekintély-vesztéssel járna feladni ügyüket. A trón várományosa, a 35 éves Mohamed herceg azonban más generációhoz tartozik, ezzel együtt más nézeteket is képvisel. Kevésbé érdeklik őt a palesztinok vagy a vallási tekintély megőrzése, ennél pragmatikusabb megfontolások vezérlik, többek között a növekvő iráni befolyás elleni fellépésben érdekelt, e téren keresve sem találhatna elkötelezettebb partnert, mint Izrael - és azon belül Netanjahu. A szaúdi trónörökös eddig a háttérben dolgozott azon, hogy a síita Irán ellen egységfront jöjjön létre a szunnita vezetésű arab országok és a zsidó állam között. A herceg jóváhagyta és minden bizonnyal elő is segítette azt, hogy az elmúlt hónapokban az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein is rendezte viszonyát Izraellel. A szaúdi trónörökös ennél többet viszont aligha tehet apja, Szalmán király hozzájárulása, vagy esetleges halála nélkül. Mohamed herceg ezért is csak egy ilyen, félig eltitkolt látogatáson fogadta Bibit. Mindez viszont lehetővé tette Szaúd-Arábiának, hogy letagadja a találkozó létrejöttét, miközben az izraeli kormányfő stábja már hétfőn kiszivárogtathatta annak részleteit. A hírverés volt a legfontosabb rész, a két vezető ugyanis a nyilvánosság előtt akart üzenni megválasztott amerikai elnöknek, Joe Bidennek. A leendő washington kormányzat az előzőhöz képest várhatóan békülényebb hangnemet fog megütni Iránnal, sőt, az sem kizárt, hogy kritikusabb lesz Szaúd-Arábiával szemben, mivel a Mohamed herceg által elrendelt Hasogdzsi-gyilkosság, a jemeni háború és az emberi jogsértések jelentősen rontottak az olajmonarchia renoméján. Az izraeli kormányfő és a szaúdi trónörökös viszont azt szeretnék, ha Biden a Közel-Keleten a Donald Trump által kitaposott utat követné: a perzsa állammal szembeni nyomásgyakorlást, illetve a szunnita-zsidó szövetség építését. A történelmi találkozó lényegében azt volt hivatott bizonyítani, hogy az Egyesült Államok két legfontosabb térségbeli szövetségese egymással karöltve támogatja az eddigi irányvonalat. Talán az sem véletlen, hogy Bibi és Mohamed herceg Mike Pompeo a jelenlétében pacsizott le, aki utolsó hivatalban töltött heteiben azon munkálkodik, hogy bebetonozza a távozó kormányzat Irán-ellenes külpolitikáját.