Tarolt a nemzetközi versenyen a magyar piacvezető

Ötezer nevezés érkezett arra a nemzetközi kreatív versenyre, melyen a magyar Lounge Group – a közép-kelet-európai régióban egyedüliként – számos komoly elismerést söpörhetett be ötletes integrált kampányainak és újító megoldásainak köszönhetően.

A korlátlanságnak akkor van értelme, ha tudatosan használjuk. A nem tudatos nethasználat ugyanis komoly problémákat eredményez, a közösségi pszichét és tudatot egyaránt károsítja a kontentfüggőség, a like-függőség, a következmények nélküli cyberbullying (kíméletlen internetes zaklatás), és az álhírek egyre intenzívebb terjedése – ez volt az üzenete annak a kampánynak, amit a Magyar Telekomnak készített a Lounge Group, és amit most platina minősítéssel díjazták a MarCom Awards nemzetközi kreatív versenyen „Videó és film” kategóriában. Ráadásul Magyarország vezető marketingkommunikációs ügynöksége nem csak egy díjazott kampányt tud felmutatni, hanem egyszerre hármat. A MarCom Awardson két kategóriában (Stratégiai kommunikáció; Videó/audio) ért el platina helyezést az MVM Edisonnak készített integrált kampány. Ez az innovatív ötleteikért keményen küzdő tehetséges újrakezdőknek szólt. És tarolt a Szerencsejáték Zrt.-nek készített kampány is, a „Tippmix -- Több mint szerencse”, amely négy kategóriában kapott platina elismerést. A kampány arca Milák Kristóf világ- és Európa-bajnok úszó volt, az együttműködés során az ő szakmai életútjával párhuzamba állítva mutatta be a Szerencsejáték Zrt. és a Lounge Group a sportfogadást. Így a fő üzenete is az volt, hogy miként a sporthoz, úgy a sportfogadáshoz is több kell a szerencsénél, hiszen mindkét esetben komoly felkészülés előzi meg a győzelmet. Az, hogy a magyar ügynökségre díjeső hullott, komoly szakmai teljesítmény, hiszen a MarCom Awardson idén 20 ország több mint 5000 nevezés érkezett. Magyarországról egyedüliként a Lounge Group jeleskedett, és Európában is csak keveseknek adatott meg az elismerés. „Mindig törekszünk a kiemelkedő munkára, teljesítményre, de még ezzel együtt is sokszor előfordul, hogy egy-egy kampányt valamiért különlegesebbnek érzünk. A díjazott munkák is ebbe a körbe tartoztak. Köszönjük ügyfeleinknek a közös munkát, természetesen a siker is közös” – mondta Sperczel Dániel, a Lounge Group ügyfélkapcsolati igazgatója.