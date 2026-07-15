Egy év alatt akár egy hónapnyi munkát is megspórolhat nekünk az AI – és mi lesz pár hónap múlva?

A Lounge Group vendégeként vett részt a 2023-as Marketing Summiton dr. Tilesch György, a Szilícium-völgyben dolgozó mesterséges intelligencia-szakértő és tanácsadó, aki a PHI Institute alapító elnökeként nagyvállalatok és kormányzatok AI stratégiájával és annak bevezetésével foglalkozik a világ összes kontinensén. A budapesti Várkertbazárban rendezett eseményen többek között megtudtuk tőle, mi történik globálisan az AI térnyerésével, mennyire változtatja meg az életünket, a mindennapjainkat, és nem utolsó sorban a marketingszakmát, munkafolyamatokat.