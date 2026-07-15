Az eredeti összeg kevesebb mint negyedéből, 17,5 milliárd forint helyett szűk 4 milliárdból kihoznák a „csökkentett műszaki tartalmú” állami ünnepséget.
Az indoklás szerint az NRÜ és az ügynökséget felügyelő Belügyminisztérium a kialakult helyzetben nem látta biztosítottnak a keretszerződések biztonságos teljesítését, ezért „a közpénzek védelme érdekében” a keretszerződések azonnali megszüntetése mellett döntött.
A NER milliárdos kommunikációs vállalkozójának a cége azt közölte, a szerződés valamennyi elemét, köztük az egyes szolgáltatások árát is közbeszerzési eljárásban határozták meg.
Magántőkealapokban lévő befektetéseket és Euronews-részesedést is felajánlotta az államnak Balásy Gyula. A vagyonleltár négy céget, valamint több milliárd forintnyi befektetést tartalmaz. A miniszterelnök már korábban visszautasította az ajánlatot.
Jelezte: a hatóságokkal együttműködnek és minden dokumentumot átadnak nekik.
A NAV zárolta az Orbán-kormány propagandáját az utolsó percekig terjesztő Lounge Group számláit, és hamarosan a felszámolási eljárás is megindulhat.
Erről a cégbíróságot is tájékoztatta az adóhatóság.
A rendezvény szervezésével megbízott Lounge-csoport állami segítséget kért, miután befagyasztott számlái miatt fizetésképtelen. A 24 úgy tudja, hogy a budapesti BL-döntő sztárfellépőjét sem tudták kifizetni.
Hogy a tervezett feladatokat végül ki fogja teljesíteni, az egyelőre rejtély, ugyanis a NER kedvenc médiavállalkozójaként ismert milliárdos üzletember a napokban könnyek között ajánlotta fel cégeit az államnak, miután azok számláit zárolták. Balásy Gyula rendezvényszervező cége csak a 2026-os Szent István Napokra kapna 9,8 milliárd forintot.
„Arany kategóriában” díjazta az ESQR a Lounge Groupot a Dubajban megrendezett gálán.
Az már régi lemez, hogy a reklámok és a divat világa kéz a kézben jár, hiszen mindkettőnek a kreativitás a mozgatója. Az viszont meglepő, hogy egy reklámügynökség egy nagyszabású cipővásáron indítson kreatívokat toborzó kampányt. Márpedig az idén először megrendezésre kerülő Sneakerness fesztiválon erre is számíthatnak az odalátogatók.
A Lounge Group vendégeként vett részt a 2023-as Marketing Summiton dr. Tilesch György, a Szilícium-völgyben dolgozó mesterséges intelligencia-szakértő és tanácsadó, aki a PHI Institute alapító elnökeként nagyvállalatok és kormányzatok AI stratégiájával és annak bevezetésével foglalkozik a világ összes kontinensén. A budapesti Várkertbazárban rendezett eseményen többek között megtudtuk tőle, mi történik globálisan az AI térnyerésével, mennyire változtatja meg az életünket, a mindennapjainkat, és nem utolsó sorban a marketingszakmát, munkafolyamatokat.
Kristály díjjal jutalmazták a Lounge Group HUMDA számára készített „Nem vagy egyedül az utakon!” közlekedésbiztonsági kampányát Ázsia egyik legrangosabb nemzetközi versenyén, a Mad Stars Awardson.
Vannak dolgok, amelyek egy hatalmas főnyeremény hatására sem változnak.
Középiskolások és egyetemisták körében a point 88 tűfilc ismertségét a VALMARRAL és egy hazai ügynökség bevonásával szeretné elérni a világ egyik élvonalbeli íróeszköz-vállalkozása.
Megtartották az első „figital”, azaz a fizikai és a digitális világban egyaránt zajló kerekasztal-beszélgetést az Internet Hungary konferencián, amelyet bárki követhetett egy online streamen keresztül.
Csökken a fluktuáció mértéke a munkaszervezetekben. Ez a csökkenés káros is lehet, ennek hátterében pedig a kevéssé őszinte munkavállalói indíttatások állnak. Minderre a Lounge Group médiaigazgatója, Hidvégi Krisztina hívja fel a figyelmet.
Greenmarketingről, márkaépítésről, fenntarthatóságról és hasonló forró témákról fognak beszélgetni a hazai top marketingesek az idei Marketing Summit Hungary online felületén, az eszmecserét a Lounge Group látványstúdiójából streamelik élőben szeptember 15-én.
Óriási sikerrel zárult az idei Digital-Media Hungary konferencia, amelyet három év után ismét személyes részvétellel tartottak meg a siófoki Azúr Hotelben május 10–11-én. Csaknem 2000 vendég követte a helyszínen a programokat.
Idén hetedik alkalommal adta át a Magyar Marketing Szövetség és a Lounge Group a marketing gyémánt díjakat.
Egy átfogó kutatás - amely azt vizsgálja, hogy a vírushelyzet következtében milyen pszichológiai hatások érték a magyar munkavállalókat - a napjainkban zajló történelmi jelentőségű változásokra világított rá. A Munkadinamika kutatás első eredményei azt mutatják, hogy megváltozott az irányítás az életünk felett.
Teltházzal zajlott a 20., jubileumi alkalommal megrendezett, kétnapos BrandFestival. Az eseményt egy teljesen új és szokatlan helyszínen, az Etele Pláza mozitermében, a Cinext Etelében rendezték meg. A Lounge Group Munkadinamika projektjének kontrollszimulátorát itt is nagy érdeklődés övezte: több mint 50 marketinges és márkakommunikációs szakember próbálta ki a kontrollvesztés képtelen játékait, a legjobban teljesítők pedig egy izgalmas ajándékkal gazdagodtak.
Kontrollvesztett helyzeteket bemutató, pszichológiai alapú szimulációt készített a Lounge Group. A játékos teszt az Internet Hungary konferencián debütált, több mint 60 résztvevővel.
A járványhelyzethez hasonló, a korábbitól szélsőségesen eltérő szituációkban elsősorban az újító és felfedező személyiségjegyek segítenek a helyes vállalatvezetői döntések meghozatalában – derül ki a Lounge Group egyedi szimulációs kutatásából.