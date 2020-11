Elmesélték a rendőrök, hogyan mentették meg a 12 éves gyerek életét a rákospalotai pokolban

Hosszú ideje szolgálnak már, de a történtek őket is felkavarták.

Mint ahogy l apunk is beszámolt , hétfőre virradóra szándékosan rágyújtotta egy családra házukat Rákospalotán az 51 éves M. András. A házaspár 12 éves unokáját a tetőről sikerült megmentenie két rendőrnek. Sütő Krisztián és Tóth András most egy felkavaró videóban számoltak be a történtekről. Döbbenetes látni, hogy a sokat látott és tapasztalt rendőröket is mennyire megviselték a történtek.