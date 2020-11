Szövetséget kötött Parragh ellen a fővárosi iparkamara és Karácsony Gergely

Nem támogatják az elnök javaslatát, hogy hozzányúljanak az iparűzési adóhoz.

"Megéri okosan, szakmai érvek és a tények alapján tárgyalni. Így született meg ma a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) megállapodása." - jelentette be Facebook-oldalán a főpolgármester.

Karácsony Gergely ennek részleteit taglalva azt írja, sem a főváros, sem a budapesti iparkamara nem támogatja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke által tett javaslatot az iparűzési adó (IPA) felfüggesztésére (vagy megszüntetésére). Konszenzusra jutottak abban is, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány adta lehetőségek felhasználásával közösen programot indítanak a legrosszabb helyzetben lévő mikro- és egyes kisvállalkozások mikrohitelezéssel való gyors megsegítésére, mintegy 2,5 milliárd forint értékben. A politikus hangsúlyozta, tudja, hogy ennél sokkal többre lenne szükség, de most csak egy ekkora összegre futotta. Egy kuponprogramot is elindítanak, amelynek keretében a fogyasztók előre vásárolhatnak szolgáltatásokat, ezzel segítve a nehéz helyzetbe került vállalkozások finanszírozását. "Példának tartom ezt a megállapodást, példa arra, hogy az együttműködés, a partnerség alapján lehet és kell valódi segítséget nyújtani válság idején a bajba jutott embereknek és vállalkozásaiknak." - zárta bejegyzését a főpolgármester.