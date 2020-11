Ködborította táj lesz szerdán hazánk

Az Eiffel-torony méretű Apophis becsapódása komoly károkat okozna.

Popular Mechanics című, tudományos magazin október végén írt arról, hogy az egyiptomi káosz és zűrzavar istenéről elnevezett Apophis aszteroida 48 év múlva, 2068-ban vészes földközelségbe kerülhet. Erre reagálva Boldog Ádám csillagász az M1 aktuális csatorna keddi műsorában azt mondta, a Földbe csapódásának elenyésző az esélye.

„Ez az Apophis már sokszor megrémített minket: először 2004-ben, amikor körülbelül 2,7 százalékos esélye volt annak, hogy becsapódik” – idézte fel a csillagász, hozzátéve, hogy azóta többször is újraszámolták a pályáját, és ennek már egyre kisebb az esélye.

1:150 ezerhez az esélye annak, hogy a 350 méteres égitest 2068-ban becsapódjon. „Ha ezt százalékban fejezzük ki, az 0,00067 százalék, ami rendkívül kicsi, így ettől nem kell pánikba esni ötven év múlva sem” – nyugtatott meg Boldog Ádám.

Az Eiffel-torony méretű aszteroida becsapódása komoly károkat okozna, de egy aszteroida károkozásának mértéke függ az összetételétől, valamint attól is, hogy hova csapódik be és milyen szögben érkezik – magyarázta a szakember. „Ebben az esetben nagyjából tudjuk, hogy egy kőmeteoritról van szó, alacsony fémtartalommal, ezzel már lehet kalkulálni” – fűzte hozzá. A csillagász szerint amennyiben a szárazföldbe csapódna, nagyjából egy öt kilométeres kráter keletkezne, ám a pusztítás hatása ennél sokkal nagyobb lenne. Ha óceánba csapódna a meteorit, hatalmas szökőárt indítana el, amelynek a hatósugara ezer kilométeres is lehet – tette hozzá.

„Előre össze kell gyűjteni minden információt, hogy amikor feltűnik egy ilyen égitest, már elegendő tudással rendelkezzünk róla” – mondta. Így például fontos információ, hogy milyen az aszteroida kémiai összetétele és a fényvisszaverő képessége – mondta a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársa.