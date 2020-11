Kövér László elszólta magát: nem lesz további szigorítás

Vegyes képet mutat az országos pedagógus-szűrés első két napja, de több intézményben már most súlyosabb a helyzet, mint várták.

Egy iskolát már be kellett zárni a pedagógusok hétfőn indult országos koronavírus-szűrését követően – értesült lapunk. Információink szerint a debreceni Árpád Vezér Általános Iskola mintegy ötven fős tantestületéből hétfőn tíz pedagógusnak lett pozitív a tesztje, vagyis a tanári kar húsz százaléka fertőzött volt. Nekik karanténba kellett vonulniuk, így az oktatást a továbbiakban már helyettesítésekkel sem lehet megoldani, ezért az iskolában keddtől rendkívüli szünetet, péntektől pedig digitális munkarendet rendeltek el. A Debreceni Tankerületi Központ nem cáfolta a hírt, ám megkeresésünkre csak annyit közölt: az országos tesztelés részletei jövő hét elejére várhatóak.

Közben továbbra is jelentősen nő azoknak az óvodáknak, iskoláknak a száma, ahol az Operatív Törzs rendkívüli szünetet vagy digitális munkarendet rendelt el. Hétfőn még 178 óvodai csoportban, 136 óvodában és 71 általános iskolában volt rendkívüli szünet, kedd reggelre már 205 óvodai csoport, 154 óvoda és 82 iskola volt érintett. A hét első napján 388 iskolai osztályban és 43 általános iskolában volt digitális tanrend, kedden már 420 osztály és 52 általános iskola kezdett ebben a munkarendben. A Pedagógusok Szakszervezetéhez (PSZ) is több tucat visszajelzés érkezett az eddigi szűrésekről. A legtöbb intézményben voltak olyan tanárok, akik nem vállalkoztak az ingyenes tesztre, de a nagy többség mindenhol elvégeztette. A PSZ alelnöke, Gosztonyi Gábor szerint vegyes a kép: vannak olyan iskolák, ahol csak negatív eredmények születtek, máshol előfordult néhány pozitív minta, és olyan intézmény is akadt, ahol sokkal több volt a – jellemzően tünetmentes – fertőzött, mint várták. Például egy Békés megyei iskolában a nyolcvan fős tantestületből 11 fő tesztje lett pozitív, ami a tanárok majdnem 14 százaléka. Ugyanakkor nem csak a fertőzöttek száma jelenthet problémát. Az egyik dél-dunántúli falu körzetes iskolájában a szűrést vállaló 23 tanárból egynél mutatta ki a teszt a fertőzést, őt azonnal hazaküldték, arról viszont még nem született döntés, mi legyen azokkal az osztályokkal, ahol még kedden is órát tartott. Hasonló a helyzet az egyik győri egyházi iskolában is, ahol a negyedik óra után kezdődött a tesztelés, s ekkor derült ki, hogy az egyik pedagógus tünetmentes ugyan, mégis pozitív tesztet produkált. Egy nagykanizsai intézményben a félszáz mintából hat lett pozitív, egy hevesi iskolában a 35-ből ugyan csak egy, ám öt tanár már korábban megfertőződött, így ők otthon vannak. Dunakeszi egyik iskolájában új covidost nem találtak, viszont hét pedagógus jelenleg is karanténban van. Egy szigetvári iskolából három tanárt kellett hazaküldeni pozitív eredmény miatt a teszt után, ami a testület 10 százaléka. A PSZ alelnöke szerint is gondot okozhat, hogy nincs semmilyen iránymutatás, protokoll arról, mi a teendő a pozitív tesztet produkáló pedagógusok közvetlen kontaktjaival. A korábbi gyakorlat szerint őket is karanténba kellene helyezni, ám ha ezt most meglépnék, sokkal több iskolát kellene bezárni. – Mindezen felül mi azt szeretnénk, ha a pedagógusokon kívül az iskolák minden dolgozóját, így az adminisztratív és a technikai személyzetet is tesztelnék. Néhány iskolában az igazgató ezt saját hatáskörben elintézte, az egyik intézményben így derülhetett ki, hogy a tesztet vállaló tanárok még nem kapták el a vírust, de az egyik takarító néni fertőzött – mondta Gosztonyi Gábor. Az érdekvédő arra s felhívta a figyelmet, a pedagógusok nem minden esetben kaptak megfelelő tájékoztatást a szűréssel kapcsolatban, többen ezért is döntöttek úgy, hogy nem vállalják a tesztet. A PSZ ugyanakkor mindenkit arra biztat, éljenek a lehetőséggel.