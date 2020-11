Száz delfin vetődött partra és pusztult el Új-Zélandnál

Négy név közül öt napig lehetett szavazni, csaknem 135 ezren voksoltak.

A Hsziao Csi Dzsi (Kis Csoda) nevet kapta az óriáspandabébi, amely három hónapja született a washingtoni Nemzeti Állatkertben. A hím kispanda nevét - pinjin írásmód szerint: Xiao Qi Ji – négy lehetséges kínai mandarin név közül választották ki egy öt napig tartó online szavazáson, amelyen csaknem 135 ezer voksot adtak le – közölte az intézményt működtető Smithsonian Intézet hétfőn, amikor a pandémia miatt idén már másodszor zárták be az állatkertet.

Az augusztus 21-én világra jött Kis Csoda anyja a 22 éves Mej Hsziang, amelyet mesterségesen termékenyítettek meg, az apja pedig a 23 éves Tien-Tien. Mej Hsziang 2000-ben érkezett Kínából a washingtoni állatkertbe és eddig már négy kölyke született.

A Nemzeti Állatkert legújabb kedvencét jelenleg egy online kamerán keresztül nézhetik meg a rajongók. Az óriáspandák a veszélyeztetett vadvilág és a remény nemzetközi szimbólumai, Hsziao Csi Dzsi születése pedig az öröm fájóan hiányzó pillanatát képezte. Neve tükrözi a rendkívüli körülményeket, amelyek között megszületett a pandémia kellős közepén – hangsúlyozta hétfői közleményében az állatkert.

A szövetségi kormány által alapított és irányított oktatási, kutatási intézet és múzeumegyüttes a múlt héten jelentette be, hogy az eddig is korlátozott kapacitással működő hét múzeuma és az állatkert az élénkülő koronavírus-járvány miatt hétfőn újra bezár meghatározatlan időre. A Smithsonian először március közepén zárta be összes intézményét a járvány miatt. Az állatkert július 24-én nyitott ki újra, majd korlátozásokkal a múzeumok is megnyitották kapuikat.