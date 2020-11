Megjelentek az otthonfelújítási támogatás részletei: két évig tart csak a program

Jól meg kell gondolniuk a családoknak, mikor és mekkora összeg után igénylik az otthonfelújítási támogatást, mert csak egyszer lehet kérni az 50 százalékos visszatérítést.

Legfeljebb 2022. december 31-ig lehet majd igényelni a 3 millió forintban maximalizált otthonfelújítási támogatást; a kérelmet a felújítási tevékenység befejezését, illetve a költségeket igazoló számlák utolsó kifizetését követő 60 napon belül kell benyújtani – derül ki a szerdai Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletből. Ehhez lesz egy formanyomtatvány is, amelyet a számlákkal együtt a Magyar Államkincstár elektronikus felületén, postai úton vagy személyesen a kormányablaknál kell majd beadni. Ahogyan arról Novák Katalin családügyi miniszter korábbi közlései alapján már beszámoltunk : az otthonfelújítási támogatást a legalább egy gyermeket nevelő szülők igényelhetik 2021. január 1-jétől. Már a 12 hetes magzatot is figyelembe lehet venni, de az adott háztartásban élő gyerek legfeljebb 25 éves lehet. A házaspárokon kívül ez esetben az élettársi kapcsolatban élő, és az egyedülálló, vagy elvált szülők is élhetnek a lehetőséggel. Az összeg a felújítási költségek felére rúghat, de maximum 3 millió forint lehet, és csak utólag érkezik. A teljes keret kihasználásához tehát előbb rendelkeznie kell a családnak 6 millió forinttal. Jól meg kell gondolni, mikor veszi igénybe a család a támogatást, hiszen a 3 milliós keretet ugyan nem muszáj teljes egészében kihasználni, mivel kisebb összegű munkálatokra is jár a pénz, de csak egyszer. Azaz nem lehet többször, több apróbb felújítás után sorra benyújtani a számlákat és visszaigényelni a fele költséget. A 3 millió forintot így csak akkor lehet teljes egészében visszakapni, ha valaki egyben el tud végeztetni és ki tud fizetni egy 6 millió forintos felújítást. A támogatás kül- és beltéri felújítási munkálatok után is igényelhető. Ezeket a kormányrendelet az alábbiakban sorolja fel: