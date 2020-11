Meghalt az MSZP káposztásmegyeri önkormányzati képviselője

A budapesti belső kerületek közterületein nappal még nagyobb a káosz, a zaj és az egészségtelen rossz levegő a kormányzati intézkedés nyomán.

Az ingyenes parkolás novemberi bevezetésével, egy rövidlátó és átgondolatlan intézkedéssel a kormány nemhogy enyhítene a járványügyi helyzeten, hanem még az emberek egészségét is kockáztatja, levegőszennyezettségnek teszi ki – nyilatkozta szerdán a Népszavának Horváth Csaba. Zugló MSZP-s polgármestere Tóth József XIII. kerületi és Őrsi Gergely II. kerületi kollégájával együtt online sajtótájékoztatón kérte a kormányt a szerintük káros intézkedés visszavonására.



Horváth Csaba kérdésünkre azt is elmondta: elsősorban a fizetős parkolás forgalomszabályozó szerepének helyreállításra van szükség. A bevásárlóközpontok és az önkormányzati intézmények parkolóinak, mélygarázsainak éjszakai megnyitásával természetesen egyetértettek, sőt azt korábban ők maguk is javasolták, azonban a nappali közterületi parkolási káoszt ez nem oldja meg. – A folyamatosan parkolóhelyet kereső autók megnövekedett forgalma a most kezdődött szmogveszélyes időszakban éppen a koronavírus által támadott tüdőre jelent veszélyt – tette hozzá a fővárosi XIV. kerület polgármestere, megjegyezve: Zuglónak az idén 650 millió forintos bevételkiesést okozott a tavaszi és a mostani ingyenes parkolás. Tóth József, a XIII. kerület polgármestere az ingyenes parkolást szintén politikai kérdésnek tartja, amely az önkormányzatok ellehetetlenítését erősíti. – Több a lakossági panasz, rosszabb a levegő és nagyobb a zaj a fővárosban. A XIII. kerületnek ebben az évben egymilliárd forintos bevételkiesést jelentett ez az intézkedés – mondta Tóth József, aki egyenesen pótcselekvésnek nevezte a kereskedelmi célú parkolóhelyek estétől reggelig tartó ingyenessé tételét.



Mind több a szabálytalanul parkoló sofőr Fotó: Huszár Dávid / Népszava

Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere szerint sokan vannak „home office”-ban karanténban vagy digitális oktatáson, ők saját lakóhelyükön tapasztalják, hogy például egy bevásárlás után nem találnak otthonuk közelében parkolóhelyet. – Emiatt drasztikusan megnőtt a belső városrészekben a gyalogosokat is veszélyeztető, szabálytalanul várakozók száma is – jegyezte meg.