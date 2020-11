A metró gyerekszemmel

Februárban második alkalommal hirdetett alkotói pályázatot a BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatósága az M3-as metróvonal felújítása kapcsán.

A júniusra tervezett díjátadót a járványhelyzet miatt elhalasztották és meghosszabbították a nevezési határidőt. A pályázatot október végén zárták, a kiállítás helyett pedig videóüzenetben hirdettek eredményt. A 2018-as első alkotói pályázathoz hasonlóan idén is az ország egész területéről, sőt, határon túlról is érkeztek munkák, óvodásoktól egészen a fiatal felnőttekig, több mint száz alkotás közül kellett díjazottakat választani. A zsűri tagjai Kaposi Dorka művészettörténész, a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria vezetője és Rumi Rózsa festőművész, művésztanár voltak, de a pályázatot meghirdető cég munkatársai és a pályázatot támogató szervezetek képviselői is voksoltak az általuk legötletesebbnek ítélt alkotásokra.