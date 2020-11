Szélsőjobboldali hullócsillag

Belebukott a pártja ifjúsági tagozatában kitört botrányba, az európai radikálisok fiatal üdvöskéje, az Orbán Viktorral szimpatizáló Thierry Baudet.

Idén is rendszeresen botrányok kísérték a szélsőjobboldali-populista Fórum a Demokráciáért (FvD) vezére, Thierry Baudet tevékenységét: a vonaton nőket zaklató bevándorlókként írt a munkájukat végző kalauzokról, súlyos kérdések merültek fel népszavazási kampányának finanszírozásával kapcsolatban, legújabban pedig karanténellenes és vírustagadó csoportok felé kacsingatott. Az Orbán Viktort bevándorlásellenes kiállása miatt hősnek tartó holland politikus vesztét mégsem saját ballépései okozták, hanem az FvD ifjúsági tagozatának botrányos belső levelezése. Már márciusban kiszivárogtak olyan üzenetek, melyekben az utánpótlás tagjai a nácizmust dicsérő, illetve a szexuális kisebbségek, muszlimok vagy zsidók ellen usztító megjegyzéseket tesznek. Akkor úgy tűnt, hogy a vezetőség leszámolt a szélsőséges tartalmak beküldőivel: három fiatalt kizártak további három tagságát felfüggesztették. Múlt szombaton a Het Parool című amszterdami újság azonban rácáfolt erre a feltételezésre. A lap példaként megemlítette, hogy az egyik nyíltan antiszemita üzeneteket megfogalmazó tagnak nemhogy nem tették ki a szűrét, hanem elő is léptették, de az üzeneteket kiszivárogtató öt fiatalt kitessékelték a szervezetből. A botrány valósággal szétrobbantotta a Fórumot, miután Baudet a párt más vezető politikusainak ultimátuma ellenére sem akarta feloszlatni az ifjúsági tagozatot, amíg nincsen vége az ügyben indított belső vizsgálatnak. A pártvezető a politikai felelősséget vállalva hétfőn ugyan lemondott, de aztán szerdára meggondolta magát és azóta próbálja visszaszerezni az irányítást. Az FvD vezetőségének mostanra elege lett Baudetből: a pártiroda zárainak lecserélésével szó szerint kizárták, de technikai okok miatt az elnökségéből nem tudták kitenni. A Fórum Baudet szövetségei és ellenzői belharcának terepévé vált, több húzónév már elhagyta a süllyedő hajót. A párt amilyen hirtelen vált a holland politika meghatározó erejévé, olyan hirtelen hullik szét darabjaira - nem sokkal a jövő márciusban esedékes parlamenti választás előtt. Baudet és az általa eredetileg kutatóintézetként alapított Fórum 2016-ban szerzett nevet magának az EU-Ukrajna társulási megállapodásról szóló véleménynyilvánító referendum egyik kezdeményezőjeként. Az FvD sikeresen kampányolt az elutasításáért, amely megakasztotta az egyezmény holland ratifikációját, érzékeny érintve az Oroszországgal és az általa támogatott szakadárokkal hadban álló kijevi kormányt. Baudet az idén áprilisban napvilágra került üzenetváltása szerint ekkoriban arra tett utalásokat egyik párttársának, hogy egy Hágában élő, Vlagyimir Putyinhoz kötődő orosz politológus finanszírozza őt, ám a Fórum elnöke szerint csak viccnek szánta a kérdéses megjegyzéseket. A népszavazással Baudet mindenesetre a holland politika egyik kulcsszereplőjévé, az európai szélsőjobboldal nagy reménységévé vált. Fiatal, diplomás és elegáns volt, így meggyőzőbb benyomást keltett, mint legnagyobb holland populista vetélytársa, a nála 20 évvel idősebb, mindössze középiskolai végzettségű, hidrogénszőke hajáról ismert Geert Wilders. Hasonló nézeteket vallottak, de Baudet mégis népszerűbbnek bizonyult: körmönfontabb módon fogalmazta meg a bevándorlók kirekesztéséről szóló üzeneteket, ezáltal szélesebb közönséget tudott megszólítani. Intellektuális keretbe csomagolt idegengyűlöletével vonzóbb alternatívát kínált, a Wilders vezette Szabadságpárt gyengült, a Fórum pedig üstökösként tört előre a felmérésekben. Az FvD 2019 tavaszán érte el zenitjét: a szavazatok nagyjából 15 százalékával a tartományi, majd a szenátusi választásokat is megnyerte. A májusi Európai Parlamenti választáson viszont már mindössze a voksok 11 százalékát szerezte meg és negyedik lett. A szélsőjobboldali párt azóta nagyjából ezen a szinten mozgott, támogatottságát pedig a közelmúltban tovább tépázta, hogy Baudet koronavírus-járvány súlyosbodása közepette is vírustagadó összeesküvés-elméleteket osztogatott. A népszerűségvesztés miatt a pártvezető eleve gyenge pozícióban volt, amikor kitört az ifjúsági tagozat friss botránya, határozatlan fellépésével pedig a maradék tekintélyét is elveszítette. Baudet valószínűleg így is a holland politika része marad, ám csupán árnyéka lesz hajdani önmagának: a szélsőjobboldal reménysége helyett egy bukott pártvezér.