Letartóztatták a rendőrgázolót Sopronban

Bunkók voltak egy kismamával, majd aki rájuk szólt emiatt, azt úgy megverték, hogy kis híján meghalt.



A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint egy 51 éves férfi és 23 éves társa 2018. május 7-én, kora este, szidalmazás és köpködés után bántalmaztak egy utast a csepeli Szent Imre tér irányából az Ady Endre út irányába közlekedő 148-as buszjáraton. A konfliktust az okozta, hogy a két vádlott a busz megállásakor nem várta meg, hogy az utasok leszálljanak, hanem a középső ajtó elé állva még előttük felszálltak. Ezt szóvá tette az éppen babakocsival leszálló kismama, valamint a buszon maradó, az ajtó közelében helyet foglaló egyik idősebb utas, akik mindketten emiatt alpári stílusú szitkozódásban részesültek.

A konfliktus eszkalálódott: eleinte csak fenyegetőztek, majd egyszer csak ütni kezdték áldozatukat. A bántalmazott férfi egyéb sérülései mellett életveszélyes fejsérülést is szenvedett.

A fiatalabb férfi beismerte tettét az előkészítő ülésen, így ő 5 évet kapott. Azonban a vádhatóság tovább szeretné marasztalni a rácsok mögött, így az ő esetében nem jogerős az elsőfokú ítélet. A másik vádlott semmit sem ismert be, így őt nem is ítélte el a bíróság. A verekedésről a busz biztonsági kamerája is felvételt készített: