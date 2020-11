Meghalt Balázs Fecó

A 69 évesen elhunyt legendás zenész másfél hete került kórházba koronavírus-fertőzéssel.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Balázs Ferenc, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész, édesapa, férj és kolléga tegnap este távozott; a rengeteg ima és orvosai minden igyekezete ellenére 13 nap küzdelem után feladta a harcot– közölte a Blikkel a család nevében a Retro Rádió műsorvezetője Várkonyi Attila. Mint írták, a 69 évesen elhunyt Balázs Ferenc temetéséről később intézkednek. A zenész hozzátartozói kérik, fájdalmukat és gyászukat tartsák tiszteletben. Ahogy a Népszava is beszámolt arról korábban, a Retro Rádióban jelentette be Várkonyi Attila műsorvezető, hogy Balázs Fecó kórházban van, súlyos az állapota. A hírt a művész családjának engedélyével mondta el a rajongóknak, a hallgatóknak. „Ő is elkapta a vírust és jelenleg egy nagyon jól felszerelt intenzív osztályon fekszik. Fecó nincs túl jól...” – írta közösségi oldalán később Várkonyi Attila. Balázs Fecó négy évvel ezelőtt életveszélyes állapotba került a szívritmus-zavara miatt. Ezt műtétek, hónapokig tartó lábadozás követte, de felépült a betegségből - írta akkor a Blikk. A legendás zenész hosszú hónapok után augusztusban a raktárkoncert-sorozat keretében állt újra színpadra nagyzenekarral.