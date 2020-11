Horvátországban ismét rekordot döntött az új fertőzöttek száma

Zágráb hétvégétől tovább szigorít.

Horvátországban újabb rekordot döntött, Szlovéniában pedig stagnál a koronavírus-járványban újonnan fertőzöttek száma – derült ki a válságstábok pénteki jelentéséből.az elmúlt egy nap alatt 4080 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte a 119 706-ot. Az elmúlt napon 48 ember halt bele a betegségbe, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 1600-ra emelkedett. Kórházban 2240 beteget ápolnak, közülük 266-an vannak lélegeztetőgépen. Zágráb újabb szigorításokat léptet életbe most szombattól karácsonyig. Bezárnak a kávézók, az éttermek, az edzőtermek és a sportközpontok. A szállodák nyitva tarthatnak, de csak a saját vendégeik számára készíthetnek ételt. A házhoz szállítás megengedett. Az üzletek, a boltok és a bevásárlóközpontok legfeljebb 22 óráig tarthatnak nyitva. Este tíz órától reggel hat óráig tilos szeszes italt árulni, az éjszakai szórakozóhelyek pedig továbbra is zárva maradnak. A sportesemények nézők nélkül rendezhetők meg. Az edzéseket csak az élvonalbeli sportolók számára engedélyezik. A mozik és a színházak csak korlátozott létszámú közönséget fogadhatnak. Más, amatőr jellegű kulturális rendezvényeket, kórus- és táncpróbákat nem lehet tartani, elmaradnak az adventi vásárok is. A nyelviskoláknak és más tanfolyamoknak távoktatásra kell átállniuk. Az oktatási intézményekben ugyanakkor – néhány kivétellel – továbbra is tantermi oktatás folyik. Meghosszabbítják a téli szünetet, így a második félév január 11. helyett 18-án kezdődik majd. Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője sajtótájékoztatóján elmondta: a kormány törvénymódosítási javaslatot nyújt be, amely lehetővé teszi, hogy a magánszemélyekre is pénzbírságot szabhassanak ki szabálysértés esetén. Horvátországban eddig csak a jogi személyeket büntették, amennyiben nem tartották be a járvány megfékezésre hozott rendeleteket. A horvát fővárosban hétfőtől négy fázisban tesztelik a lakosságot. Első fázisban a krónikus betegeket és a mozgásképtelen időseket tesztelik saját otthonukban. A második fázisban az időseken, a szociális otthonok lakóin végeznek gyors antigén-tesztet. A harmadik fázisban az egészségügyi és a szociális intézményekben dolgozókon, majd a negyedik fázisban a lakosságon tesztelik a vírus jelenlétét. A tesztelés önkéntes alapon működik és ingyenes. A szomszédosa kormány által pénteken közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 1609-cel 72 682-re nőtt a fertőzöttek száma. Negyvennyolc beteg meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 1293-ra emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 1324-en vannak kórházban, közülük 199-et ápolnak intenzív osztályon. Az országban már egy hónapja szinte teljesen leállt az élet . Minden összejövetel tilos. Éjszakai kijárási és napközbeni lakhelyelhagyási tilalom van érvényben, és továbbra is kötelező a maszk viselése mindenütt. Zárva tartanak az óvodák és az oktatási intézmények, a tanítás távoktatás formájában folyik. Leállt a közösségi közlekedés, valamint bezárt minden üzlet az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták kivételével. A szlovén kormány az intézkedések többségét csütörtökön egy héttel, a sporttevékenységekre vonatkozó korlátozásokat és a közösségi közlekedés szüneteltetését pedig további két héttel meghosszabbította.