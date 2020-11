Heti abszurd: Az illiberális szellem vasútja

Kedves Látogatók! Kövér (és Kocsis, ­Deutsch, Hidvéghi, Dömötör, Orbán) elvtárs is megmondta: az osztályharc élesedik, az európai nemzetállamokat demokratikus erők fojtogatják adománynak álcázott eurómilliárdjaikkal. De mi résen vagyunk. Akinek meg vaj van a fején, hadd szarjon be kicsit az illiberális szellem vasútján. És most csatolják be biztonsági öveiket! Illaberek, indulás! Az illiberális szellem vasútja az Európai Unió strukturális és kohéziós alapjainak 548 284 654 csillárd eurós támogatásával jött létre, plusz az apró. Azok a kis csillék jobbra egy szerteágazó alagútba vezetnek. Ez a mi szellemes nemzeti hozzájárulásunk ehhez a remekbe szabott létesítményhez, amelyben akár a Magyar Nemzeti Bank festmény- és eszcájgszállító kamionjai is elférnek. Kipróbáltuk. Az alagutat eredetileg afgán robbanóöves terroristák vájták az ország alá Kalasnyikovokból hegesztett fogkeféikkel, istenbizony! A járatokat mi tágítottuk és kötöttük össze a Mészáros és Mészáros és Mészáros és Etc. Nyrt. telephelyeivel. Egy-egy csillében nagyon sok szajré elfér, így az unióból érkező forrásokat infláció, párolgás és kopás nélkül juttathatjuk el a kedvezményezettekhez. Az ellenzék szerint ez a folyamat visszafelé működik, vagyis kifelé csillézzük a vagyont a kincstárból, de mivel senki nem kérdezte őket, így a válaszuk sem létezik. Ezt a filozófiai tételt a jó édes anyánk nyelvtankönyvekben is megtalálják majd a bogárszemű nebulók a Nélküled (3–120. o.) és az Európai Parlamentről szóló, K...va anyátokat! (121–176. o.) című fejezetek között, írta: a rendszerszolga, vagyis a párttagkönyves lovagkeresztes. Hoppácska! Ez a rettenetes szoborkompozíció Soros György jobb kezét örökítette meg shortolás közben, amint Európa népeit sanyargatja merő szórakozásból. És ez nem büdös zsidózás, kérem szépen, amint ezt az Alaptörvény 234 215. kedd déli módosítása is leírta okosan. A spekuláció vallásfüggetlen, spekulálhatnának akár a keresztények is, ha lenne idejük a furtonfurt menekülés közben. Mert a kereszténység a legüldözöttebb vallás, amint ezt szintén ügyesen megállapítja a gránitszilárdságú 87 567. módosítása. A Mindennapi Módosítá­saink című installáció a következő kanyarban ugrik elő, kérem vigyázni a Völner Pál igazságügyi államtitkár élethű bábuja által meglóbált gigantikus toll alatt, amit a Garancsi és Társai jutányos áron szállított le, csak a Szent Jobbot kell odaadnunk érte. De a balt hiába is kérte volna, ennek az oldalnak hamarosan annyi lesz Semjén kolléga ma éjszaka benyújtott törvényjavaslata nyomán. De ha ez még mind nem lenne elég, mindjárt meglátják a Volner Párt fejét, amint nyomorult kesztyűbábként robban elő a sötétből, szájában a köztársaság választójogi törvényének a foszlányaival. Gyengébb idegzetűek becsukhatják a szemüket, mert hamarosan megérkezünk az Európai Unió jogállami törekvéseinek förtelmes csarnokába. Ez az a hely, ahol a minden hájjal (és Soros-centekkel) megkent bürokraták ijesztgetik a szegény magyarokat azzal, hogy élő migránsokkal temetnék be a nemzetünk szent verejtékével tökélyre fejlesztett leleményes szellemvasutunkat. De megvannak, kérem, nekünk a magunk migránsai. Most – miután felvették a fapofát és a munkavédelmi fülvédőt – hallgassák meg az igazságügy-miniszter velőtrázó szavait, amivel negédesen kávézni hívja George Clooney amerikai filmcsillagot, annak ellenére, hogy szerda óta mennyire csapnivaló színész. Az utolsó ijesztő állomásunkon nem véletlenül látható az elborzadt amerikai nép, amint Dörner György hollywoodi megérkezése láttán (finanszírozta az EU kohéziós alap) menekül fejvesztve. És akkor még nem beszéltünk a Project Syndicate-ről, aminek már a neve sem áll jól. De erről bővebben majd az Alaptörvény délutáni módosításában ejtünk szót. És építünk neki egy újabb csarnokot briliáns szellemünk vasútján.