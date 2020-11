A Föld felé tart a Ryugu aszteroidán mintát gyűjtő űrszonda

Bár ciklon a hét végéig nem várható, a légúti fertőzések kockázata emelkedik és fénytelenség, valamint a tartós stressz is okozhat panaszokat.

Pénteken, sőt előreláthatólag a hét legvégéig nem érkezik fölénk front. Szombaton országszerte sok felhővel indul a nap, nyirkos lesz a levegő. Helyenként ködfoltok is előfordulnak, és a hőmérséklet is a kellemetlen tartományban alakul. A hideg, nyirkos idő kedvez a légúti fertőzések terjedésének, így megfelelő védelem és öltözék nélkül könnyű megbetegedni – olvasható a Meteo Klinika honlapján. A megelőzéshez fontos a sok folyadék, lehetőleg meleg tea, leves, a C- és D-vitamin-, a friss gyümölcsök, citrusfélék fogyasztása és a sok pihenés. A fertőzések terjedése érdekében ajánlott a gyakori kézmosás, a zárt és zsúfolt terek kerülése, a maszkviselet.