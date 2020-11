Festékszóróval akciózott a ferencvárosi polgármester

Az operatív törzs megpróbálta elhallgatni, hogy meghibásodtak lélegeztetőgépek a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban, de miután lapunk megírta ezt, az egészségügyi intézmény elismerte: több készülék sem működött megfelelően.

Több alkalommal is meghibásodtak lélegeztetőgépek a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban – írta meg elsőként a Népszava . A hibákat a Zala Megyei Szent Rafael Zala Kórház, a kormányzati tájékoztatási központ és az operatív törzs is igyekezett elhallgatni, kérdéseinkre ugyanis nem válaszoltak. A hibákról szóló híreket végül az érintett készülékek kínai gyártója erősítette meg a Népszavának. Cikkünk megjelenése után a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban pénteken közleményt juttatott el a megyei napilap online kiadásához, az erről szóló cikket pedig az MTI szemlézte. (A Zala Megyei Szent Rafael Kórház megszólalása annyiban érdekes: korábban arra hivatkozva nem válaszolt lapunk kérdéseire, hogy a jelenlegi eljárásrendnek megfelelően a felvetett kérdésre az operatív törzs ad felvilágosítást.) A megyei lapnak küldött közleményében a kórház elismerte a hibákat. Azt írta: „Az említett korszerű lélegeztetőgép maga küld üzenetet, ha a működésében a legkisebb zavar is támad. Ennek is köszönhető, hogy a személyzet a pácienseket azonnal másik gépre helyezte. Egészségkárosodás, haláleset emiatt nem következett be.” A kórház közölte azt is, hogy a lélegeztetett betegek ellátása garantáltan biztonságos, hatszor annyi lélegeztetőgép van az intézményben, mint amennyire jelenleg szükség van.