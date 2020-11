Meghaladta a 62 milliót a koronavírussal fertőzöttek száma

A Nemzetköz Auschwitz Bizottság alelnöke elítélte Demeter Szilárd antiszemita kirohanását.

Részben az uniós támogatásoknak köszönhetően jól megszedte magát Orbán környezete . A rendszer a piac és a korrupció között meghúzódó szürke övezetben virágzik, ahol jóformán nincs semmiféle ellenőrzés. A jogállami mechanizmus ügyében kirobbant elkeseredett vita a vallásháború vonásait mutatja: a Bizottság, az EP és jóformán az összes tag az alapértékek fontosságát hangsúlyozza, meg hogy meg kell nézni, hová megy a nyugati adófizetők pénze. Ezzel szemben Budapest és Varsó úgy állítja be, hogy a szuverenitást védi a telhetetlen bürokratikus hatalommal szemben, amelyet a két kormány gátlástalanul az egykori erőszakos szovjet rendszerhez hasonlít. Magyarország vezeti a listát, miután az OLAF a szubvenciók 4 százalékát kéri számon rajta. Az ország azonban a járvány miatt most nagy bajban van. Richter Sándor, a bécsi Nemzetközi Gazdasági Összehasonlító Intézettől úgy becsüli, hogy a gazdaság legkorábban csak 2022 végére éri el a fertőzés előtti szintet. De azt is csak akkor, ha gyorsan érkezik a segítség az európai mentőcsomagból. Viszont a tartós visszaesés nagyon rosszkor jönne Orbánnak, hiszen másfél év múlva választás lesz. A szakértő szerint a miniszterelnök azért igyekszik elkerülni a nagy költségvetési hiányt, mert akkor külső szereplők beleszólhatnának a gazdaságpolitikába. Orbán olyan rendszert alakított ki, amelyben a hatalomhoz hű üzletemberek és saját rokonai aránytalanul nagy hasznot húztak az európai támogatásokból. Tóth István János, a Budapesti Korrupció Kutató Intézettől azt mondja, ez egy tipikus kegyencszisztéma. 2011 óta egyre több közpályázatot nyertek meg Orbán közelálló vállalkozók. A számok magukért beszélnek. A Transparency International kimutatta, hogy a közbeszerzések árai átlag 25 %-kal haladják meg a piaci szintet. Az utóbbi 10 évben 10 milliárd értékű állami megrendelést vitt el négy üzletember, valamennyien Orbán rokonai, illetve régi csókosai. Lásd Mészárost és Tiborczot. De a család egyre nagyobb befolyása a Simicska-ügy óta kínos a politikus számára. Apjának ügyletei már az első Fidesz-kormány idején támadási felületet jelentettek. Ezért Tóth János szerint választási években a kliensek viszonylag kevés hivatalos megbízatást kapnak, nehogy közfelháborodás keletkezzen. Ám Orbán egyúttal azon van, hogy ne provokálja feleslegesen az EU-t. Ezzel együtt már a Parlament elé került a javaslat, amely megfosztaná közpénz jellegüktől a hatalom közeli alapítványokba kivitt forrásokat. Moritz Körner, német liberális EP-képviselő azt mondja, hogy Strasbourg nagy reményeket fűz a jogállami feltételekhez, hiszen az OLAF, de a januártól induló Európai Ügyészség is tehetetlen. Érthető ugyanakkor, hogy Orbán ennyire vehemensen tiltakozik az új szabályozás ellen. Attól tart, hogy az eddiginél jóval kisebb lesz a mozgástere a korrupció és a piacgazdaság között. Tehát abban a szürke zónában, amelyre a rendszerét alapozta.

Orbán Viktor nem antiszemita, és a politikája sem az, ám a Soros elleni kampányból árad a zsidóellenesség . Ha bárki akárcsak a legkisebb negatív megjegyzést is teszi a kormányfőre, azonnal mozgásba lendül a politikai gépezet, illetve a „közeli” sajtó, és villámgyorsan meg is találják a felelőst: Sorost. Olyan ez, mint Pavlov kutyájánál: a csengőhangra beindul a reflex. Jól példázza ezt a legutóbbi Clooney-ügy. De az elhárítás működik preventív alapon is: az amerikai külügyminiszteri tisztség várományosa még ki sem nyitotta a száját, a kormánybarát média azonnal kimutatta, hogy Magyarország semmi jóra nem számíthat részéről, mert az apja, a volt budapesti nagykövet szoros viszonyt ápol Soros-szervezetekkel. Ez esetben ez azt jelenti, hogy sok pénzt adott annak idején a Közép-Európai Egyetem archívumának felállítására, az intézmény most Donald és Vera Blinken nevét viseli. Megjegyzendő, hogy itt a diplomata adott pénzt, tehát nem áll meg az a vád, hogy ő is rajta van Soros fizetési listáján. Viszont ezek után nem lehet csodálkozni ahhoz, hogy Orbán a nehéztüzérséget vetette be, miután Soros nyilvánosan felszólította az uniót: ne tegyen semmilyen engedményt a magyar és a lengyel vezetésnek a jogállam kapcsán. Meg is kapta válaszul: a miniszterelnök a világ legkorruptabb emberének nevezte. De a cikk azt is állította, hogy az Európai Bizottság, illetve Parlament a befektető parancsait követi. A kormányfő úgy tünteti fel, hogy itt a kereszténység és a nemzet áll szemben a globális elittel, amely a nemzetekre tör és ehhez egy világméretű hálózatot vesz igénybe. Hát, ez tényleg a klasszikus antiszemitizmusra hajaz. És a Soros elleni hadjárat csak ráerősít. Ám hogy Orbán ilyen érzékenyen reagál, annak az az oka, hogy az üzletember őt és családját is korrupcióval vádolta meg. Az ellencsapás tartózkodik attól, hogy belemenjen a részletekbe, inkább világnézeti alapkérdésekre tereli a vitát. Mert ez az a párbaj, amely elé nagyon is szívesen áll a magyar vezető.