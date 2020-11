Rendezvénytilalom és kijárási korlátozás: a TV2 szerint minden rendben van nagyszabású showműsorukkal

„Ha a politikusok nem tanúsítják ezt a higgadtságot – gondoljunk arra összehasonlításként, amit az Európai Néppárt elnöke korábban a magyar miniszterelnökről mondott – akkor nehéz ezt a nem politikus kultúrszereplőktől elvárni” – fogalmazott a miniszter.



Nem örülök a közéleti diskurzus eldurvulásának – válaszolta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Transindex azon kérdésére, nem gondolja-e, hogy le kellene mondania Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának. Gulyás Gergelyt Kolozsváron kérdezték, ahol Csoma Botond RMDSZ-es parlamenti képviselő mellett, a Fő téren vett részt egy sajtótájékoztatón

„Most, amikor Európában komoly viták vannak, akkor higgadtságra lenne szükség, de ha a politikusok nem tanúsítják ezt a higgadtságot – gondoljunk arra összehasonlításként, amit az Európai Néppárt elnöke korábban a magyar miniszterelnökről mondott – akkor nehéz ezt a nem politikus kultúrszereplőktől elvárni. Én általánosságban azt tudom mondani, hogy higgadtságra, mértéktartásra és kompromisszumkeresésre van szükség, ha a jelenlegi európai problémákat meg szeretnénk oldani” – mondta a miniszter.

Gulyást az SZFE-ről is kérdezték

Gyulyás Gergely a Transindexnek azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor miniszterelnök idén nem ment el az RMDSZ mellett kampányolni, Gulyás közölte: „Ha az RMDSZ úgy gondolja, hogy a magyar miniszterelnök részvétele a kampányban szükséges és fontos, akkor a magyar miniszterelnök mindig is rendelkezésre áll. Nyilván az idei év speciálisabb abban, hogy nagy tömegrendezvényeket nem lehet tartani, a magyar miniszterelnök részvétele pedig általában együtt járt ezekkel. De a magyar kormány és Orbán Viktor támogatása is teljes, mindig is úgy gondoltuk, hogy az itt élő magyarságnak a lehető legerősebb képviselete kell, hogy legyen.” Arról is kérdezték, mit gondol arról, hogy az SZFE-nek érvénytelenítik a félévét.



„Ha valahol nem zajlik érdemben oktatás, akkor ott nehéz elismerni a félévet. Én külső szemlélőként – hiszen az egész felsőoktatási reform lényege az volt, hogy ne az állam irányítson intézményeket, hanem az államtól függetlenek legyenek az egyetemek – azt tudom mondani, hogy miután az elmúlt hónapokban érdemi oktatási tevékenység az oktatási hivatal jelentése szerint nem zajlott, ezért szomorú, de racionális döntés a félév érvénytelenítése. A kuratórium azonban azon van, hogy lehetővé tegye, hogy senki tanulmányai semmilyen halasztást ne szenvedjenek, egy keresztfélévvel tenné ezt lehetővé, ha februártól normális mederben folytatódna az oktatás” – mondta Gulyás.

Arra a felvetésre, hogy még a magyar oktatási ombudsman is jogszerűtlennek találja a lépést, azt mondta, „ha jogi vita van, azt nem politikusoknak kell eldönteni, hanem megvannak erre a független fórumok, ahol dönteni lehet”.