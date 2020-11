Havazást, ónos esőt és mínuszokat hoz az első decemberi hét

Hétvégére pár fokkal melegszik az idő.

Többször is várható havazás december első hetében. Kedden, a meteorológiai tél első napján hidegre kell készülni, helyenként még napközben is mínuszok lesznek. Hétvégére pár fokkal melegszik az idő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Hétfőn, november 30-án a Dunántúlon több-kevesebb napsütés várható. Keleten, délkeleten délelőtt még több lesz a felhő, és helyenként havazás is lehet, majd délután ott is felszakadozik a felhőzet, megszűnik a csapadék. A leghidegebb órákban mínusz 6 és plusz 1, napközben 0 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet.



December elsején, kedden nagyrészt borult, párás, főleg éjjel, reggel helyenként ködös időre lehet számítani. Számottevő csapadék nem lesz, de helyenként előfordulhat hószállingózás. A minimumhőmérséklet mínusz 7 és mínusz 1, a maximumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között valószínű.



Szerdán a ködfoltok feloszlását követően, több-kevesebb napsütés is lehet. Kora délutánig nem valószínű csapadék. Késő délutántól, estétől délnyugat felől havazás kezdődhet. Este, éjjel a déli megyékben helyenként havas eső, ónos eső is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 8 és mínusz 1 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti részeken hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul.



Csütörtökön nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Sokfelé várható ismétlődő csapadék: a Nyugat-Dunántúlon főleg havazás, a Kelet-Dunántúlon, a Duna-Tisza közén, az Alföldön havas eső, ónos eső is, de egyre inkább eső. Kisebb területen nyugaton is lesz havazás, helyenként arrafelé is kialakulhat havas eső, ónos eső. Északkeleten legkisebb a csapadék esélye. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között alakul, de északkeleten hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet többnyire mínusz 1 és plusz 6 fok között valószínű, de nyugaton alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket is mérhetnek.



Dérrel borított erdő a Mecsekben, Pécs közelében Fotó: Sóki Tamás / MTI

Pénteken jórészt eső várható, de eleinte nyugaton, illetve a hegyekben még hó, havas eső is hullhat. Majd a csapadékzóna kelet felé vonul, este elhagyja az országot. A szél többfelé megélénkül, a Kisalföldön időnként megerősödik. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben plusz 1 és 8 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Szombaton ködfoltok is lehetnek. A szél megélénkül, főleg a Kisalföldön néhol megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet plusz 2 és 10 fok között alakul.



Vasárnap főleg nyugaton, délnyugaton valószínű eső. A szél megélénkül, főleg a Kisalföldön sokfelé megerősödik. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben általában plusz 5-11 fokig emelkedik a hőmérséklet, de délkeleten helyenként melegebb is lehet.