Szociális ágazat: rendszerhibát mutat a teszt

A házi gondozók és a gyermekvédelemben dolgozók nagy része kimarad az ágazat egyébként is szervezetlen szűréséből – állítják a terület érdekvédői.

Jelentős problémák vannak a szociális ágazatban dolgozók tesztelésével, hiszen még azt sem tisztázza a november 19-én nyilvánosságra hozott kormányrendelet, hogy kit tekint a kormány szociális intézmény alkalmazottjának – fogalmazta meg a legfontosabb kritikát a központi szűrésről a Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezetének (SZMDSZ) elnöke. Migács Tibor kiemelte: örülnek ugyan, hogy a fél éve követelt rendszeres teszteléseket végre elindította a kormány, de a gyakorlatban a házi segítségnyújtásban és a családsegítőkben dolgozóknak csak töredéke tud élni a lehetőséggel, pedig a szociális törvény alapján az ilyen szolgáltatók alkalmazottai is ebbe a körbe tartoznak. Fülöp Attila szociális államtitkár - aki egyébként közösségi oldala szerint jelenleg maga is fertőzött és házi karanténban van családjával – 47 ezer szociális dolgozó szűréséről beszélt, az SZMDSZ szerint az lenne a lényeg, hogy a tesztelésből senki ne maradjon ki közülük. A gyakorlatban azonban a nappali szolgáltatásokat végzők legfeljebb a helyi nyugdíjas klubban foglalkoztatott személyzetnek elegendő gyorstesztet kaptak, de a beteg, idős emberekhez naponta kijáró gondozókat már nem vették figyelembe a létszámnál. Ezt jelezte több kerületi polgármester is a múlt héten. Ferencváros a 178 szociális alkalmazottjára 25 tesztet kapott a kormányhivataltól, a szomszédos Józsefváros a 270 dolgozóra 22 darabot. A Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD) is olyan visszajelzéseket kapott tagjaitól, hogy az alapellátásban dolgozók nagy része kimaradt a vizsgálatból. Köves Ferenc úgy összegezte a tapasztalatokat: még a bentlakásos otthonokban is a helyi vezetőn múlt, hogy a gondnok és a karbantartó is szerepelt-e a tesztelés megszervezésével megbízott kormányhivatalnak leadott listán, vagy nem, berendelte-e a főnök a szabadságon lévőket, vagy sem, ahogy az is változó, hogyan szervezték meg a mintavételt. A rendelet értelmében ugyanis csak az oktatási intézményekbe mentek ki szervezetten a diákcsapatok a teszt elvégzésére, az egészségügyi és szociális rendszer munkahelyein házilag kellett kitalálni a megoldást. Ehhez területenként eltérő a háttér. Csak a bentlakásos otthonokban van állandó orvos, de a nagy létszámú intézményekben a dolgozók szűrése rengeteg időt vesz el. A hajléktalan szállók heti két órában kötelesek orvost foglalkoztatni, itt már nehezebb megszervezni a tesztelést, aki tehette, külső segítséget kért. A házi gondozók és családsegítők pedig egyáltalán nem rendelkeznek ilyen orvosi háttérrel. Köves Ferenc elmondása szerint volt olyan munkahelyi vezető, aki kijelentette, nem fog a kollégái orrában kotorászni, így náluk nincs tesztelés. Megtehetik, hiszen a szűrés önkéntes, de épp emiatt nem lesz tiszta helyzetkép a szociális ágazat fertőzöttségéről. Úgy véli, a kitalált tesztelési rendszer egy nagy rendszerhiba. Migács Tibor SZMDSZ elnökhöz sok jelzés érkezik, hogy a kevés tünetet mutató, de pozitív munkatársakat munkavégzésre kötelezik, mert nincs elég ember a gondozottak ellátására. A Szocialis dühöngő Facebook csoportban ezt többen igazolják, ahogy azt is sorra írják meg a bentlakásos otthonok dolgozói, hogy a munkatársak fele, harmada otthon van, alig lehet beosztásokat csinálni. A szakszervezet egy Pest megyei, fogyatékosokat ellátó 120 fős otthonból kapott a jelzést, hogy 114 lakó betegedett meg, és a 36 gondozónőből is csak 12 tesztje lett negatív, őket a hatóság arra akarta kényszeríteni, hogy költözzenek be az intézménybe és úgy lássák el a munkájukat, de ebbe nem egyeztek bele. Így most műszakonként négy ember dolgozik. Máshol a mezőőrök viszik az ebédet az otthonba és ők is osztják szét, annyira nincs személyzet. A kormány mindezek ellenére a füle botját sem mozdítja a tisztességes bért követelő felhívásokra, így egy ideje az SZMDSZ petíciós aláírásokat gyűjt , hogy kiharcolja a szociális ágazatnak az egészségügyiekkel egyenlő elbírálást.