Meghalt David Prowse, Darth Vader megformálója

A brit színész nyolcvanöt éves korában hunyt el.

Nyolcvanöt éves korában szombaton meghalt David Prowse brit színész, Darth Vader megszemélyesítője az első Csillagok háborúja trilógiában – közölte a színész ügynöksége. „Nagy sajnálattal és szívszorító szomorúsággal tölt el minket és rajongók millióit szerte a világon, amikor bejelentjük, hogy ügyfelünk, Dave Prowse, a Brit Birodalom Rendjének tagja, 85 éves korában elhunyt” – írták Twitteren-üzenetükben. A tájékoztatás szerint a brit színészt rövid betegséget követően érte a halál. Prowse az angliai Bristolban született, fiatalkorában súlyemeléssel foglalkozott, amely sportban számos bajnokságot nyert. Hollywoodban eleinte, készülve a színészi életre, testépítőként dolgozott. Feladata a színészek felkészítése volt a szerepre. Ő segítette az amerikai Christopher Reevet is Superman filmbeli alakításához. Prowse később maga is színésznek állt, számos horrorfilmben kapott szerepet. George Lucas rendező és producer felkérte Chewbacca és Darth Vader szerepére a Csillagok háborújában. A The Guardian című brit lap azt írta, hogy a színész azért választotta Vader nagyúr szerepét, mert mint mondta, a gonoszra mindenki emlékezik. A film forgatása során többnyire ő alakította Vadert, de az alak nem az ő hangjával szólalt meg erős brit akcentusa miatt. Vadernek James Earl Jones amerikai színész kölcsönözte hangját. Prowse ismert volt még a Green Cross Man című, brit közlekedésbiztonsági kampányfilmből, amelyben egy hőst alakított, aki a gyerekeknek segített megtanulni, miként kell átkelni az úttesten. A huszonhárom évig tartó (1967-1990) alakítás eredményeképpen II. Erzsébet brit uralkodó a Brit Birodalom Rendje kitüntetést adományozta neki.