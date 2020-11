Vámos Miklós: Demeter Szilárd takarodjon melegebb égtájakra és addig is fogja be

Az író azt írja, megpróbálta "D SZ" ámokfutását megértéssel szemlélni. A jelek szerint ugyanakkor nála is elért egy határt a kultúrharcos.

Mint arról lapunk is beszámolt , egészen döbbenetes írással örvendeztette meg a nyilvánosságot a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. Demeter Szilárd ebben arról értekezett, hogy Európa Soros György gázkamrája, valamint Soros György a liberális Führer. Nem meglepő, ha ezen kijelentések után sokakban elszakadt valami. Köztük van Vámos Miklós is, aki a Facebookon tette közzé véleményét az esszéről. "Nem szóltam, amikor úgy döntött, álmából felébresztve is jobb novellát ír, mint őt kritizáló szerzők (én még nem tartoztam közébük), cigaretta és kávé nélkül. Rendben, a kóros önbizalom nem bűncselekmény." Szerinte az Origón megjelent írása egyértelműen annak minősíthető.