Házkutatást rendeltek el Maradona orvosának a lakásán

Max Verstappen másodikként, Alexander Albon pedig harmadikként ért célba.

Egy kutya szaladt a pályára a második bahreini szabadedzésen, ami miatt félbe kellett szakítani a tréninget. Ez a jelenetsor jó eséllyel pályázott arra, hogy a hétvége legváratlanabb, legemlékezetesebb pillanata marad. Végül nem így lett, de nem azért, mert az immáron hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Mercedes) pályafutása során 98., idén tizedik rajtelsőségét szerezte meg a szombati időmérőn. A startot Hamilton jól kapta el, azonnal jelentősen elnyúlt a mezőnytől, miközben a második pozícióból startoló csapattársa, Valtteri Bottas beragadt és négyen is megelőzték. Hamilton mögé Max Verstappen (Red Bull) sorolt be másodikként, Sergio Pérez (Racing Point) pedig harmadikként. Két kanyarral később a mezőny hátsó részében Romain Grosjean (Haas) a kigyorsításnál hirtelen jobbra húzta a versenyautóját, amelynek hátsó kereke eltalálta Danyiil Kvjat (Alpha Tauri) bal első abroncsát, emiatt a francia pilóta hatalmas sebességgel átszakította a szalagkorlátot.



Az adatok alapján Grosjean 53 G-erővel csapódott be, az autó ketté tört és kigyulladt. A 34 éves pilóta fejét gyakorlatilag csak a glória néven ismert HALO-rendszer mentette meg, amely 2018 óta kötelező az F1-ben. Grosjean 28 másodperc elteltével, önerőből kászálódott ki az égő roncsból, majd a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) orvosi stábja támogatta el a baleset helyszínéről. A Haas pilótáját égési sérülésekkel és bordatörés gyanújával szállították kórházba. „Sosem láttunk még ennyi tüzet – jelentett ki nem sokkal később Alan van der Merwe, az orvosi autó vezetője, aki 12 éve dolgozik a F1-es világbajnoki sorozatban. – Kellett egy kis idő, hogy feldolgozzuk, mi folyik. Lehet, hogy csak egy másodperc volt, de mintha évek teltek volna el. Aztán Romain elkezdett maga kikászálódni az autóból, ami egy ilyen baleset után lenyűgöző.” A versenyt a baleset miatt, illetve a szalagkorlát újjáépítése miatt több, mint egy órára félbeszakították.

„Köszönet az FIA-nak, amiért hatalmas lépéseket tett annak érdekében, hogy Romain a saját lábán tudott kimenekülni onnan” – írta ki eközben Twitterre Hamilton, aki az újraindítás után is az élen maradt, de a mezőny a második rajtot sem úszta meg baleset nélkül. Ezúttal Lance Stroll (Racing Point) egy kanyarban befordult Kvjat elé, a két versenyautó ütközése nyomán pedig a kanadai pilóta autója felborult, emiatt a pályára hajtott a biztonsági autó. A versenyzők a nyolcadik körben kapták meg a szabad jelzést, majd a folytatásban már nem történt sok izgalom. Hamilton végső sikerét senki sem veszélyeztette, ellenben a harmadik helyen haladó Pérez versenyautója három körrel a leintés előtt kigyulladt, így Alex Albon (Red Bull) fért fel a dobogó legalsó fokára. „Sergio nagyszerű versenyt teljesített, szerencse is kellett ahhoz, hogy dobogóra állhassak. Jó érzés, hogy itt lehetek most” – értékelt második F1-es dobogója után Albon. „Nagyon ijesztő volt Romain balesete, de szerencsére az esethez képest jól van. Hiányzott egy kis tempó, hogy közel maradjak Lewishoz. Nem igazán voltunk agresszívak a stratégiával, lassan sikerült a kerékcsere is, ez van sajnos, de a második hely azért nem rossz” – fogalmazott Verstappen.



„Sokkoló volt azt nézni, hogy mi történt Romainnal. Amikor beülök az autóba, tudom, hogy kockázatot vállalok. Nem tudom milyen erőhatások érték, de hálás vagyok, hogy a glória megmentette és elvégezte a dolgát. Ez egy emlékeztető nekünk, sokkal rosszabbul is járhatott volna, mert ez egy veszélyes sport” – összegzett Hamilton, akinek ez volt ez az idei 11. és pályafutása 95. futamgyőzelme. Stroll és Pérez kiesés miatt a Racing Point pont nélkül maradt, ellenben a nagy rivális McLaren jó hétvégét zárt, lévén Lando Norris negyedik, Carlos Sainz Jr. pedig ötödik lett. Őket Pierre Gasly (AlphaTauri), Daniel Ricciardo (Renault) és Bottas követte, aki rossz rajtja után még defektet is kapott, így hamar a mezőny végén találta magát. A kilencedik Esteban Ocon (Renault), a tizedik Charles Leclerc (Ferrari) lett. A vb utolsó előtti futamát egy hét múlva rendezik szintén Bahreinben, Szahíri Nagydíj néven.