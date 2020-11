Koronavírus szövődményében elhunyt a hatvani Albert Schweitzer Kórház főorvosa

Óriási felháborodást váltott ki Demeter Szilárd miniszteri biztos Origón megjelent írása. A kormány vezetői egyelőre hallgatnak az ügyről vagy kiterjesztik a felelősséget.

– Nem nyilatkozom – mindössze ennyit felelt Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója lapunknak, amikor megkerestük a nagy botrányt kiváltó írásával kapcsolatban. Ebben Soros Györgyöt Hitlerhez, Európát pedig a gázkamrákhoz hasonlította. Demeter Szilárd „a magyar könyvszakma és irodalmi közgyűjtemények integrált fejlesztéséért” felelős miniszteri biztosként is tevékenykedik, ráadásul a jobboldali véleményformálók és a kormány kultúrpolitikájának egyik befolyásos alakja. Éppen ezért megkérdeztük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, valamint Havasi Bertalant, Orbán Viktor sajtófőnökét, hogy lesz-e következménye az Origón megjelent – majd visszavont – írásnak, ám cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. A lapunknak nyilatkozó elemző szerint az uniós költségvetési vétó elmagyarázása még a saját tábor esetében is nehézséget okoz a Fidesznek.Izrael budapesti nagykövetsége a Twitteren reagált, azt írták, „teljes mértékben elutasítjuk a holokauszt emlékének bármilyen célú felhasználását (…) nincs helye annak, hogy az emberiség történelmének legsúlyosabb bűncselekményét vagy annak elkövetőit összekapcsoljuk bármilyen kortárs vitával”. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége azt közölte , az írás „vállalhatatlan minden jóérzésű polgár számára”, Európát gázkamrának minősíteni „ízléstelen, 75 évvel Auschwitz után egy állami intézmény vezetőjétől pedig megbocsáthatatlan (…) holokauszt relativizálásának tankönyvi esete, ennélfogva nem egyeztethető össze az antiszemitizmus minden formája ellen meghirdetett kormányzati zéró toleranciával”. Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője szerint Demeter Szilárd „eszmefuttatása” ízléstelen és méltatlan. „Lehet Soros György politikai aktivitásával és üzleti tevékenységével egyet nem érteni és vitatkozni, de személyét Hitlerhez és tevékenységét a gázkamrákhoz hasonlítani nehezen tekinthető többnek otromba provokációnál” – közölte. Vámos Miklós író azt írta Demeter Szilárdnak, „ha elment az esze, hagyja ott felelős állását, takarodjon melegebb égtájakra, próbálja megtalálni, addig is fogja be”. Bajnai Gordon volt miniszterelnök pedig a Facebookon azt közölte, ha Demeter Szilárd még hétfőn is a helyén van, az azt jelenti, Orbán Viktor azonosul az általa leírtakkal. A kormányból egyelőre csak Gulyás Gergely nyilvánult meg az ügyben, de a Miniszterelnökséget vezető miniszter is csak annyit mondott a Transindexnek Kolozsváron, hogy nem örül a közélet eldurvulásának. Demeter Szilárd írása egyébként az Európai Unió következő hétéves költségvetése és a koronavírus gazdasági kárait enyhíteni próbáló uniós mentőcsomag magyar és lengyel vétója kapcsán jelent meg A témában az elmúlt hetekben egy sor kormányzati szereplő, köztük Orbán Viktor kormányfő is többször közölte már álláspontját. Hajdu Nóra, az IDEA Intézet elemzője szerint a költségvetési vétó elmagyarázása még a saját tábor esetében is nehézséget okoz a Fidesznek. – Mivel pedig nehéz elmondani, hogy mi miért történik az ügyben, sokféleképpen próbálják megszólítani szavazóikat, ennek egyik leágazása minden bizonnyal Demeter Szilárd publicisztikája is – fogalmazott Hajdu Nóra, az IDEA Intézet munkatársa. Hajdu Nóra szerint viszont a vállalhatatlan párhuzamok, a nemzetközi botrány nem segítette, hanem éppen ellenkezőleg, megnehezítette a Fidesz dolgát, hiszen így még nehezebb lesz érvelni a két vétózó ország álláspontja mellett. Demeter Szilárd vasárnap visszavonta az írását. A miniszteri biztos közleményében úgy fogalmazott, „abban igazat adok az engem kritizálóknak, hogy nácizni ma relativizálás, és a náci párhuzam akaratlanul is sértheti az áldozatok emlékét. A közeljövőben ehhez tartom magam”.