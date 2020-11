Meggyógyult az a kisfiú, akinek sokszervi gyulladása lett a koronavírus miatt

A praktikus összefoglaló segít, hogyan lehet otthon kezelni a koronavírus okozta fertőzés tüneteit, milyen panaszok megjelenése esetén van szükség azonnali segítségre.

Mit tegyünk, ha koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket tapasztalunk? Mi a teendő tesztelés előtt? Mikor kell mentőt hívni? Hol kapható lelki segítség? kérdésekre is választ ad az Lakossági tájékoztatót állított össze a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikája és Magatartástudományi Intézete – közölte az egyetem honlapján . Az összefoglaló segít, hogyan lehet otthon kezelni a koronavírus okozta fertőzés tüneteit, milyen panaszok megjelenése esetén van szükség azonnali segítségre. Egyebek mellett a sokakat foglalkoztatókérdésekre is választ ad az ide kattintva elérhető kisokos.

Az összefoglalóban a szakemberek kiemelik például, hogy amíg nincsenek komoly tünetek, a legfontosabb a pihenés és a sok alvás, mert így lehet aktiválni a szervezet gyógyító erejét. Mint fogalmaztak: a szervezetnek „időre és pihenésre van szüksége, hogy fel tudja venni a harcot, és ki tudja dolgozni a megfelelő védekezési stratégiát a vírussal szemben. Ezért nagyon fontos, hogy a pihenés valódi pihenés legyen és ne otthoni munkavégzés! A fáradékonyság és álmosság jelzés a testétől, hogy beindultak a szervezet saját öngyógyító mechanizmusai. Engedje meg magának a pihenést és alvást, hogy a szervezete tehesse a dolgát.” Hozzátették azt is, ez az időszak lehetőség arra, hogy olyan pihentető, kikapcsolódást segítő dolgokkal foglalkozzunk, amelyekre máskor jut idő. Az anyag hangsúlyozza a C- és D-vitamin szedésének fontosságát, ajánlott dózisát, valamint az elegendő folyadékfogyasztás kiemelkedő szerepét is.

A tájékoztatóban leírják, mit kell tenni tesztelés előtt és azt a kilenc tünetcsoportot is, amelyek megjelenésekor azonnal a mentőket (a 112-es számon) kell hívni. Ezek:

a súlyos, vagy fokozódó nehézlégzés, fulladás (pihegés, légszomj, kékes ajkak, sápadtság)

a súlyos, vagy fokozódó mellkasi vagy felhasi fájdalom

a hirtelen megjelenő, súlyos, vagy fokozódó erős fájdalom

az ájulás, eszméletvesztés

a hirtelen jelentkező erőteljes szédülés, vagy hirtelen fellépő látászavar, vagy beszédzavar

a súlyos, hirtelen megjelenő végtagi ügyetlenség, mozgászavar, bénulás

a környezet által észlelt, zavarodottság, zavartság

a vérköpés vagy vérhányás, vagy csillapíthatatlan vérzés

a tartósan fennálló, egyre fokozódó hányás vagy hasmenés.

A tájékoztatóban leírják azt is, hogy mit vigyünk magunkkal a kórházba, és azt is, hol lehet lelki segítséget, valamint további, koronavírussal kapcsolatos információkhoz jutni.

Mint megírtuk , Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is átesett a koronavírus-fertőzésen. Bár eleinte azt hitte, könnyű lefolyással vészeli át a betegségeset, a harmadik napon láza és nagy fájdalmai lettek. ATV péntek esti Egyenes Beszéd című műsorában a rektor elmondta, vitaminok mellett vérhígító terápiával és ágynyugalommal kezelte magát.

A gyógyszerekkel kapcsolatos kérdésre azt válaszolta, a koronavírus-fertőzés korai szakaszában a remdesivir úgy tud segíteni, hogy félrevezeti vírust, ezáltal csökkenti az osztódását. Később, ha már nem annyira a vírus, hanem a szervezet reakciója „uralja a képet”, sem ez a szer, sem a vérplazma nem segít, ezért figyelni kell a tüneteket, és ha rosszabbodik az állapot, akkor el kell menni a kórházba, és meg kell kapni a szükséges terápiákat. A másik gyógyszerről, a favipiravirről a rektor azt mondta, az enyhe, középsúlyos esetekben hatékony. Merkely Béla szerint a legfontosabb az időzítés. Problémának látja, hogy sokan kicsit későn kapják meg a szükséges gyógyszert. A rektor az oxigénmérő használatát is ajánlotta, a néhány ezer forintért beszerezhető kis eszközzel az oxigénszaturációt lehet mérni, amely, ha 90 százalék fölött van, akkor nagy baj nincsen – tette hozzá Merkely Béla.

Mint kiemelte, korábban teljesen egészséges, sportos, más betegséggel nem rendelkező emberek is megbetegedhetnek annyira, hogy kétoldali tüdőgyulladásuk lesz, és lélegeztetőgépre kerülnek. Mint mondta, jobb elkerülni a megbetegedést, mert senki sem lehet abban biztos, hogy elkerüli a súlyos lefolyást.