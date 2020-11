Úton van új otthonába a világ legmagányosabb elefántja (videó)

A rossz körülmények között szenvedő Kaavan megmentéséért Cher is kampányolt.

Órákig tartott, amíg a „világ legmagányosabb elefántját” vasárnap elhelyezték abban a fémketrecben, amelyben egy orosz teherszállító repülő hétfőn egy kambodzsai rezervátumba repíti, ahol végre társakra találhat. Ez lehetett a művelet legkritikusabb szakasza, ha ugyanis Kaavan megijed, elmenekül vagy nem akar bemászni a ketrecbe, az hónapokkal odázta volna el az indulást, mert a mentőcsapatnak meg kell nyugtatnia és vissza kell szereznie az állat bizalmát – mondta Martin Bauer, a Négy Mancs nemzetközi állatvédő szervezet szóvivője.

A Négy Mancs 2016-ban kezdeményezte az elefánt kimentését a pakisztáni állatkertből, ahol méltatlan körülmények között élt 35 évig. Egy pakisztáni bíróság augusztusban el is rendelte az állatkert bezárását. Cher legendás amerikai színész-énekes, aki szintén hosszú ideje küzd a magányos állat kiszabadításáért, a múlt héten Iszlámábádba utazott, hogy tovább kampányoljon. Az állatvédő szervezete, a Free the Wild, a Négy Mancs, valamint Eric Margolis újságíró és aktivista együtt dolgozott Kaavan elszállításán, ami nagyjából 400 ezer dollárba (120 millió forint) kerül. A színész dokumentumfilmet is forgat a mentőakcióról.