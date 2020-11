Eltévedt az útvesztőben a Barátok közt

A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.

Lehetetlen komédia

Roberto Benigni merész vállalkozásba fogott, hiszen Az élet szép című filmje, romantikus darab a fasiszta uralom alatti Olaszországból. A történet a nevetés és a képzelet erejéről szól, amely megindítja a szívet és megerősíti a lelket. 1938-ban a szeretetreméltó, álmodozó Guido – a növekvő rasszizmus és szűklátókörűség közepette – beleszeret visszafogott tanárnőjébe, Dorába. A csodaszép lány azonban egy helyi náci tiszt menyasszonya, Guidot pincérként látjuk viszont az eljegyzésen. Mindent elkövet, hogy a lányt bánatos jövőjétől eltérítse... Meseszerű szerelmi történet kezdődik. Öt év múlva Guido és Dora házasok és született egy fiuk, Giousé is. A politikai légkör egyre romlik, végül Guidot, aki félzsidó, táborba viszik családjával együtt. Az apa, hogy túlélhesse a borzalmakat, és hogy fiát minél jobban megkímélje, azt találja ki, hogy az egész, ami körülveszi őket tulajdonképpen egy nagy játék, amelyben a rabok a versenyzők és az őrök a játékvezetők. Benigni az önfeláldozás, a szeretet és a védelmezés filmjét készítette el. Komikusi képességei és chaplini stílusa igen élvezetessé teszik az alkotást, amely mindazonáltal megrázóan drámai módon mutatja be a fáradhatatlan emberi lélek küzdelmeit. Az élet szép rendkívüli élményt kínál. 12. 15. FilmMánia



Debussy most

Minden bizonnyal Debussy is üdvözölte volna az ötletet, hogy műveit másfél évszázaddal később korlátokat nem ismerő művészek oltsák a pillanatba, hiszen a zenei impresszionizmus előfutáraként maga is erre törekedett. Razvaljajeva Anasztázia hárfaművész, Harcsa Veronika énekes, valamint Fenyvesi Márton gitárművész és sound designer Debussy legszebb dalaiból készített kortárs átiratokat. A zeneszerző Paul Verlaine és más költők verseire írt művei új fényben mutatkoznak meg a hárfa légiessége és a sotto voce, vagyis a klasszikusnál beszédközelibb énektechnika révén, az élő elektronikus effektek által pedig valódi dimenzióváltáson mennek keresztül. A BMC Records kiadásában Debussy NOW! címmel megjelent új album elérhető a lemezboltokban, és hamarosan kapható lesz a megújult BMC Records webshopban. Lemezbemutató koncert live stream, BMC 19.30



ZsiFi-wifi

Kilencedszer rendezik meg a Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivált, a ZsiFi-t. Idén kizárólag az online térben juttatják el az utóbbi évek legérdekesebb nemzetközi filmválogatásait, vagyis a ZsiFi wifire kerül. A fesztiválon olyan alkotásokat mutatnak be, amelyek hol elgondolkodtatnak, hol rádöbbentenek, hol megnevettetnek, hol elszomorítanak, hol pedig megríkatnak. De egy közös bennük: közelebb hoznak minket egymáshoz. A filmek között van identitáskeresés, vallás, politika, szerelem, humor, holokauszt, és megannyi dráma. Látható lesz többek között a 93 Queen, az Át a határon, a Crescendo, az Ellenállás, az Itt a vége, a Golda (képünkön), a Hab a tortán, a Jeruzsálemben születtem és még élek, a Kurva, mint én című film is. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál november 24.- december 6. zsifi.org