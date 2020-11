A kormány nem mondatja le Demeter Szilárdot

A magyar kormányfő úgy gondolta, hogy jó ötlet lesz beleszállni Martin Schulzba és vele együtt a magyar gazdaság gerincét adó német vállalatokba.

"Martin Schulznak nincs igaza, amikor a sajtó elnyomásával, antiszemitizmussal és haszonleséssel kapcsolatban fogalmaz meg kritikát Magyarországgal szemben. Állításával ellentétben a magyar sajtó szabadabb és sokszínűbb, mint a német. Antiszemitizmus ügyben pedig elképzelhetetlen Magyarországon az, ami Németországban ma is megtörténhet, zsidó személyek nyílt zaklatása és bántalmazása" – közölte hétfő délelőtti, a német politikusnak adott válaszában Orbán Viktor. A magyar kormányfő azután reagált így, hogy német kollégája a Deutschlandfunk rádióban arról beszélt, hogy

"két kormányzat van, ami évek óta úgy áll az EU-hoz, hogy »menekültek köszönjük nem, pénz köszönjük igen, jogállamisági elv köszönjük nem, pénz köszönjük igen«. Ez a politika azonban nem teszi lehetővé az Unió tartós egységét."

Martin Schulz nyilatkozatában ezen felül kifejtette, az EU által megfogalmazott jogállamisági elvárásokat sokan a belügyekbe való beavatkozásnak titulálják. "Varsó és Budapest is ezt az érvet szajkózza, holott ez egyáltalán nem így van. Ez a mechanizmus ugyanis nem lengyel vagy magyar jog, hanem egy közös irányelv, amit minden tagországnak tiszteletben kell tartania". Lengyelország és Magyarország ugyanakkor szerinte ennek nem tesz eleget, aminek alátámasztására a politikus két példát is megemlített:

"Ha ön Magyarországon olyan kritikus hangú újságíró lenne, akkor nem tehetne fel kritikus kérdéseket anélkül, hogy ne kellene szankcióktól tartania. Vagy ott van annak a lengyel bírónak az esete, akinek a mentelmi jogát felfüggesztették, mert vette a bátorságot, hogy részt vegyen egy kormányellenes tüntetésen."

Ennek a mechanizmusnak véget kell vetnünk, mert mi nem ilyen EU-t szeretnénk – jelentette ki a politikus. Schulz egyébként az interjúban kitért a Soros Györgyöt érintő folyamatos gyűlöletkampányokra is. Ezzel kapcsolatban elmondta, ha Soros úrhoz hasonlóan bárki egy magánegyetemet működtetne Magyarországon, amelynek tananyaga nem felelne meg a magyar kormányzatnak, akkor azt az intézményt antiszemita kampánnyal űznék ki az országból. Orbán Viktor nyílt válaszában persze teljesen másképpen világítja meg a hazai eseményeket, és szerinte Schulz éveken át támadta Magyarországot, mert megvédi határait, és nem fogad be bevándorlókat. A politikus legnagyobb lódítása mégis most az uniós pénzalapokra vonatkozik, miután ő és sok más német is úgy tesz, mintha ők pénzt adnának a szegényebb országoknak, és nettó befizetők lennének. "Pedig éppen fordítva igaz: ők az egységes piacnak nevezett európai gazdasági rendszer nettó haszonélvezői. Az egységes piacon megtermelt profitjuk egy részét adják vissza a többi tagállamnak az Európai Unió költségvetésén keresztül, aminek nagyobbik része ismét náluk szokott kikötni" – írta válaszában Orbán, majd mártírként beállítva hazánkat megjegyzi: ez az európai gazdasági erőviszonyok realitása, és nekünk ezzel kell együtt élni. "De súlyos hipokrácia, ha egyes német politikusok azt várják tőlünk, hogy ezért még hálásak is legyünk." A magyar kormányfő azt is megjegyezte, hogy Magyarország esetében az Európai Unió gazdagabb államai élükön Németországgal évente körülbelül 6 milliárd eurót visznek el különböző jogcímeken, miközben Magyarország az unió költségvetéséből körülbelül évi 4 milliárd eurót kap.

"A helyzet világos. Németországnak nem pénzébe kerül Magyarország uniós tagsága, hanem Németország pénzt keres rajtunk. Ráadásul ez a német fölény nem a németek nagyobb szorgalmának vagy tudásának köszönhető"