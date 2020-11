Rettenetes kínokat éltek át az állatviadalokra kiképzett kutyák Nyíregyházán (videó)

A törvényen kívüli mulatságnak a tekesek vetettek véget.

Még szombat reggel is ilyen küzdelmek voltak a város szélén, amikor a hatóságok lecsaptak a bandára. A művelethez a Terrorelhárítási Központ segítségét is igénybevették. Az állatok tartására, kiképzésére és harcoltatására kialakított épületet egy 46 éves helyi használta. A gyanú szerint ő szervezte és képezte ki az ebeket. Hogy nem egy alkalmi dologról volt szó csupán, azt a rendőrség tájékoztatása is jelezte:

direkt erre a célra vásárolt, tenyésztett állatokat, úgy készítette fel őket a küzdelmekre, hogy szegény párák sokszor még azelőtt elpusztulhattak volna, hogy egyáltalán elkezdődött volna a kegyetlen játék.

Hasonszőrű haverjaival a Facebokon ismerkedett meg. Ők hasonlóképpen tartott kutyáikkal résztvevőként, vagy bíróként, nézőként vettek részt az egyes mérkőzéseken, amelyekre a nyomozás adatai szerint fogadásokat is kötöttek. A nyíregyházi nyomozók a rajtaütés helyszínéről előállítottak közül hat férfit hallgattak ki gyanúsítottként. L. T. 46 éves nyíregyházi, B. B. 42 éves kótaji, G. Z. 43 éves dögei, B. N. 34 éves kisbágyi, valamint N. Zs. 45 éves és K. A. 24 éves erdőkertesi lakosokat tiltott állatviadal szervezése bűntett, valamint állatkínzás bűntett elkövetésének megalapozott gyanújával kihallgatták.



Elvettek tőlük 25 kutyát is, őket biztonságba helyezték. Emellett lakat alá kerültek olyan eszközök is, amelyek az állatok harcra történő felkészítéséhez szolgáltak: futópadok, fecskendők, teljesítményfokozó szerek, gyógyszerkészítmények. Emellett pár adathordót is magukkal vittek, amelyeken a küzdelmekről készült felvételek voltak láthatóak.