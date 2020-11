Nestlé-terméket hívtak vissza a forgalomból

Minden olyan járványügyi intézkedés, ami más szektorokban kedvezőtlenül hatott, az online kiskereskedelem malmára hajtotta a vizet.

Az amerikai hagyomány szerint a múlt péntek volt a kereskedelem nagy akciónapja, a Black Friday, a magyar kereskedőket azonban ez nem különösebben zavarja. A webáruházak hetek óta a fekete péntek jegyében kínálják portékáikat, így az egész november egy folyamatos akciódömpinggé olvad össze. A kedvezmények ugyanakkor nem olyan jelentősek, sok vásárló pedig arról is panaszkodik: olykor a korábban olcsóbb termékek árát előbb feltornázzák, és ahhoz mérik a „jutányos” árat. Hogy ez mennyire sikeres taktika, illetve hogyan alakul még a karácsonyi ünnepekig hátralévő alig egy hónap, az nagyban függ a járványhelyzettől és az aktuális korlátozásoktól. Az azonban már az eddigi számokból is látható, hogy az online piac nagy nyertese lesz a koronavírus-járványnak, és nem kizárt a tavalyi forgalombővülés kétszerese sem. A GKI Digital és az Árukereső.hu elemzése szerint az idei első háromnegyed évet rekordforgalom jellemezte, hiszen minden olyan járványügyi intézkedés, ami más szektorokban kedvezőtlenül hatott, az online kiskereskedelem malmára hajtotta a vizet. Miközben a kereskedelem legnagyobb része stagnált, a webáruházak első negyedéve 21, a második negyedéve 47 százalékos forgalombővülést produkált. A harmadik negyedévre a növekedés 19 százalékra lassult, ám még ezzel együtt is az elmúlt 5 év leggyorsabb forgalomnövekedését hozta eddig az első 9 hónap, elérve a bruttó 526,5 milliárd forintos szintet. A bővülés a műszaki és számítástechnikai cikkek, a barkács- és lakásfelszerelési eszközök, valamint az élelmiszereket, illetve drogériai- és háztartási termékeket magába foglaló FMCG területén volt jelentős. A műszaki cikkek online értékesítésből származó forgalma a második negyedévben 84 százalékkal erősödött az egy évvel korábbihoz képest (ekkor vásárolták meg sokan a home office-hoz és a digitálisnak nevezett oktatáshoz szükséges laptopokat és egyéb számítástechnikai eszközöket). A harmadik negyedév (vagyis az iskolakezdés időszaka és a járvány ismételt felfutása) további 28 százalékos bővülést hozott e téren. Beszédes, hogy a műszaki szektor online forgalma tavaly még az utolsó negyedévben sem tudott ilyen mértékben nőni, pedig ezek a termékek a karácsonyi ünnepek slágereinek számítanak. A járvány tehát látványosan felborította a különböző termékkörök éven belüli megszokott csúcsidőszakait. A hazai Black Friday akciókban például a top termékek jellemzően a műszaki, szórakoztató elektronikai, számítástechnikai cikkek és háztartási gépek voltak. Mivel ezeket a családok korábban javarészt már megvették, az akciós termékek közt most nagyobb szerep jut a játékoknak, könyveknek, ruházati cikkeknek és szépségápolási termékeknek. A GKI Digital és az Árukereső.hu az utolsó negyedévre 25-30 százalékos növekedéssel számol, amivel az év egésze 30 százalékos bővülés fölé is kerülhet: ez kétszerese lenne a tavalyinak.