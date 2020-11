Fokozhatjuk a kibocsátáscsökkentést

Az innovációs miniszter szerint Magyarország lényegében már most teljesítette a 2030-as üvegházgáz-kibocsátás-csökkentési vállalását, aminek fokozása viszont további intézkedéseket igényel.

Magyarország már most lényegében teljesítette az EU által jelenleg elvárt, 1990-hez képest 40 százalékos üvegházgáz-kibocsátás-csökkentést – közölte Palkovics László a parlament gazdasági bizottsága előtti meghallgatásán. A jelenlegi érték 33 százalék. (Igaz, ez 2013-ban már állt 39 százalékon is.) Ugyanakkor a miniszter utalt arra, hogy a már eldöntött intézkedésekkel 2030-ra akár a 40 százalékos érték is meghaladható. Arra is célzott viszont, hogy ha az „unió” a 2030-ig elérendő, átlagos csökkentési mértéket 40 százalékról 55 százalékra növeli, az további intézkedéseket igényel. (Azt nem említette, hogy a magyar kormány mennyire emelné 2030-as vállalását és arról sem tett említést, hogy az Európai Tanács jövő heti, e témáról döntést tervező ülésén a célemelést korábban abszurditásnak nevező Orbán Viktor vétózna-e.) Az intézkedések közé tartozik egy új kötelezettségi rendszer, ami az energiakereskedőket szorítja lakossági hatékonysági beruházásokra. Bemutatott grafikonja szerint ettől 70-200 ezer lakás „piaci alapú” felújítását várják. A kérdező ellenzéki képviselők – például a szocialista Szakács László vagy a független Székely Sándor – a stratégiák mellett jóval több konkrétumot, az emberek mindennapjait érintő döntést sürgettek. Palkovics László ellenpéldaként hozta fel, hogy „Európában” nálunk a második legolcsóbb az áram és a gáz, ami nem stratégia, hanem tény. (Valójában ez csak az EU-n belül és a lakossági díjra igaz.) A DK-s Varju László ezt az adatot összefüggésbe hozta azzal, hogy a költségvetés a közműágazatok százmilliárdos állami támogatását irányozza elő, tudakolva, hogy a válság nem szűkíti-e le a kabinet ebbéli mozgásterét. A miniszter szerint e támogatás a hulladék- és víziközművekre is kiterjed. A hulladékágazatban tervezett koncessziós rendszer az állam szerepének csökkentését és a piacosítást célozza – tette hozzá. Palkovics László megemlítette – amit tárcája később sajtóközleményben is megerősített –, hogy 4,2 milliárdos keretösszegű pályázatot írtak ki 25 ezernél nagyobb lakosságszámú városok számára elektromos buszok beszerzési támogatására. Az LMP-s Keresztes László Lóránt a hazai víziközművek több ezermilliárdos felújítási szükségletére emlékeztetett. Palkovics László nem cáfolva felhívta a figyelmet, hogy felújításra az EU nem ad támogatást, így azt költségvetésből kell fedezni.