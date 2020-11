7-es cikkely – Elmarad a magyar kormány decemberre tervezett meghallgatása

Schanda Tamás furcsa érveléssel védte meg az ingyenes parkolást.

A járvány elleni védekezés jegyében vezette be a miniszterelnök az ingyenes közterületi parkolást. Emiatt több helyen tumultus alakult ki és sokan bosszankodnak, hol találnak helyet az autójuknak. A Parlament ülésén is téma volt a kialakult helyzet. A szocialista Molnár Zsolt szerint a kormány meg akarja sarcolni az önkormányzatokat, amelyeket ellenfélnek tekintenek. Feltette a kérdést, hogy vajon „hová vezet az ingyenes parkolás”, mivel ez közlekedési káoszt és dugókat hozott, emellett a légszennyezettséget is növeli. Az MSZP-s képviselő azt kérdezte, a kormány kíván-e a változtatni a gyakorlaton, meghallgatják-e a belvárosban közlekedőket.