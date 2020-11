Horvátországba menne? Csak két napnál nem régebbi PCR-teszttel teheti meg

Kedden két újabb „billegő” államban, Nevadában és Wisconsinban véglegesítik az elnökválasztás végeredményét.

Joe Biden jobb lábfejének két kisebb csontjában hajszálrepedést találtak. A megválasztott elnök szombaton Major (Őrnagy) névre hallgató német juhász kutyájával játszott, amikor rosszul lépett. A diagnózis szerint néhány hétig kötést kell majd viselnie a lábán, de ez nem fogja hátráltatni, hogy január 20-án beiktassák az Egyesült Államok 46. elnökének. 78 évesen ő lesz a poszton az eddigi legidősebb – a korábbi csúcstartó éppen az újraválasztását elveszítő Donald Trump volt. Amennyire tudni lehet, korához képest Biden egészséges, csak koleszterin-szintjét kell karban tartania és statisztikai értelemben jó esélye van rá, hogy akár két négyéves mandátumot is kitölthessen. Az apróbb incidens ellenére ütemesen halad a Biden-Harris kormányzat kiépítése. Az új fehér házi kommunikációs csapat valamennyi vezető tagja nő lesz. A kiválasztottak kivétel nélkül hosszabb ideje dolgoztak Bidennel, Kamala Harris megválasztott alelnökkel, illetve más vezető demokrata párti politikusokkal. Ugyancsak nők foglalják majd el a vezető gazdasági posztokat. A pénzügyminiszteri poszt várományosa Janet Yellen, míg a kongresszussal való alkudozás szempontjából kiemelkedően fontos költségvetési hivatal vezetője Neera Tanden, a Center for American Progress nevű liberális kutatóintézet indiai gyökerű igazgatója lesz. Az elnök gazdasági tanácsadói bizottságát a Princeton Egyetem közgazdaság professzora, Cecilia Rouse fogja vezetni. Rajta kívül a kommunikáció irányítói között is több fekete jelölt kap kulcsszerepet, ami tükrözi az afroamerikai nők szerepét Biden és Harris megválasztásában. Kedden két újabb „billegő” államban, Nevadában és Wisconsinban véglegesítik az elnökválasztás végeredményét. Az utóbbiban Trump kérésére – és költségére – végzett, két megyére kiterjedő újraszámlálás végén mindkét jelölt növelte voksai számát – de Biden 87-tel többel, vagyis még nőtt is a különbség. Egy héttel később minden államnak ki kell jelölnie az elnökválasztó testületbe delegált elektorait, akik december 14-én adják le szavazatukat. A Washington Post egyik fehér házi informátora az idős korára elmebetegségbe süllyedt III. Györgyhöz, a „bolond királyhoz” hasonlította Donald Trumpot, aki napok óta monomániásan hajtogatja, hogy „én nyertem, én nyertem”. A bukott elnök a választás óta adott első interjújában csaknem egy órán keresztül sorolta a képtelennél képtelenebb összeesküvéselméteket. A legkirívóbb szerint az FBI és az igazságügyi minisztérium is részese lehet a választási csalásnak, amellyel ki akarják csavarni kezéből a hatalmat. A FoxNews riportere, Maria Bartiromo kérdezés helyett lelkesen kontrázott a szomorú monológhoz.