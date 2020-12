Szabad szemmel: Merkel szerint nincs "hátsó ajtós" megoldás, és Brüsszelben már Huxitról is beszélnek

Lapértesülések szerint Portugália, az EU következő soros elnökeként a magyarok és a lengyelek mellé állt a jogállami vitában.

A Brexit után már a Huxit, vagyis a magyar uniós kilépés sem tabu többé. Ez derül ki abból a nyilatkozatból, amelyet egy brüsszeli diplomata adott, miszerint a jelek szerint a magyar és a lengyel kormány már eldöntötte, hogy hátat fordít a közösségnek és a többi tagállamnak. De ha továbbra is blokkolják a költségvetést, illetve a mentőcsomagot, akkor egyre kevesebbek hiányolnák őket. A szakításhoz azonban az kell, hogy az Európai Néppárt végre dűlőre jusson magával az ügyben, mi a fontosabb neki: hogy megszabaduljon a Fidesztől, vagy az, hogy megmaradjon neki a 12 magyar képviselő támogatása Strasbourgban.

Gyakorlatilag felmondta a leckét a bécsi magyar nagykövet, aki vendégkommentárban igyekezett megmagyarázni, miért kénytelen vétózni Magyarország, valamint Lengyelország. Nagy Andor jól kivehetően azt a nyilatkozatot használta sorvezetőnek, amelyek Orbán Viktor a múlt héten a Die Zeitnek adott. Eszerint nem a magyar kormány, hanem Brüsszel zsarol a támogatási eljárással. De ha nem lesz megállapodás az utolsó pillanatban, akkor a két miniszterelnök számára nem marad más választás, minthogy nemet mondjon a két pénzügyi tervezetre, ami amúgy az alapokmány adta joguk. Merthogy a júliusi csúcson egészen másban egyeztek meg, csakhogy az Európai Parlament a német elnökséggel együtt módosított a szövegen. Így került bele az anyagba önkényesen a jogállamisági kitétel. És ezt akarják most eszközül használni, hogy nyomás alá helyezzék Magyarországot, illetve Lengyelországot. Csak azért, mert azok nem akarnak illegális migránsokat befogadni. És éppen a járvány kellős közepén próbálják kész helyzet elé állítani a két vezetést. Ám hogy a bizonytalanul meghatározott jogállamisági elveket összekössék a támogatásokkal, nos, ahhoz az alapszerződést kellene módosítani. Ugyanakkor félő, hogy a mechanizmust politikai fegyverként vetnék be. Miközben a szubvenciók, ideértve a felzárkóztatási alapot, nem tekinthetők adománynak, azokra Magyarország joggal tart igényt. A diplomata úgy értékelte, hogy Magyarország jogállam, de olyan feltételrendszert tud csak támogatni, amely objektív jogi alapokon és nem politikai megfontolásokon nyugszik. A mostani helyzetért a felelősség azokat terheli, akik megengedték, hogy a mentőcsomag alapjául egy ideológiai vita szolgáljon, és akik megsértették a júliusi határozatot. De az még mindig kiút, hogy halasszák el pár hónappal a vitát a jogállamiságról.

Immár hivatalos, hogy Magyarország forgalomba hozhatja a vírus ellen kidolgozott orosz szert, ha odáig jut a tesztelés folyamata. A brüsszeli szóvivő azzal indokolta a döntést , hogy alapesetben nem lehet megkerülni az Európai Gyógyszerhivatalt, de szükség esetén – saját szakállukra – másként is határozhatnak az egyes kormányok. Ám csakis saját országukban adhatják be a készítményt és a felelősséget ők viselik érte. A 27-e közül idáig egyedül a magyar fél jelezte, hogy az orosz vakcinát is be akarja dobni a járvány feltartóztatására. Ezért kész nagyobb mennyiséget behozni, illetve beszállna akár a gyártásba is. Amúgy a tagállamok a Bizottságot bízták meg az ellenanyag beszerzésével és elosztásával, de a Szputnyik V aligha számíthat sikerre. Mert ugyan az oroszok szerint az esetek 95 százalékában hatékonynak bizonyult, ám az illetékes uniós hatóság további tesztadatokra tart igény, mielőtt megadná a zöld jelzést a forgalmazáshoz. Korábban Brüsszel ugyan nem nevezte néven a magyar kormányt, de jelezte, hogy a közös stratégiával ellentétes volna, ha bármelyik tagállam uniós jóváhagyás nélkül venne máshonnan orvosságot a vírus ellen.