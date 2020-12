Magyarországon csökkent az új koronavírus-fertőzöttek száma

Úgy vélik, Demeter Szilárd ugyan megengedhetetlen módon írt a vészkorszakról, azonban az a hatályos magyar büntetőjogi szabályozással nem tűnik regulázhatónak.

A Tett és Védelem Alapítvány (TEV) – osztva a szervezetet alapító Köves Slomó rabbi véleményét – ízléstelen megnyilvánulásnak, egyértelmű határátlépésnek és durva provokációnak tekinti Demeter Szilárd állításait. A polgárjogi és büntetőjogi eljárás megindításának lehetőségét is megvizsgálták a TEV jogászai, de az nem tűnik jogilag megalapozhatónak – nyilatkozta lapunknak Szalai Kálmán, az antiszemita jelenségek elleni küzdelemmel foglalkozó TEV titkára.Demeter Szilárd miniszteri biztos, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója nagy tiltakozást kiváltó írását szombaton közölte az Origo.hu. Demeter az ominózus publikációban Európát „Soros György gázkamrájának” nevezte, Soros Györgyöt pedig a „liberális Führernek”, akit „liberárja hadserege” szolgaibb módon istenít, „mint anno Hitlert a sajátjai.” Szerinte a „liberárják most a lengyeleket és a magyarokat akarják kizáratni abból a politikai közösségből, aminek tagjaiként még vannak jogaink. Mi vagyunk az új zsidók.”A megjelenést követően a főigazgató több nyilvános bejegyzésében kiállt saját eszmefuttatása mellett, majd egy nap elteltével mégis úgy döntött, hogy visszavonja cikkét és törli Facebook-oldalát.Szalai Kálmán kérdésünkre elmondta, hogy a TEV jogászai szerint Demeter Szilárd ugyan megengedhetetlen módon írt a vészkorszakról, azonban az a hatályos magyar büntetőjogi szabályozással nem tűnik regulázhatónak: lévén a holokausztot nem tagadta, nem vonta kétségbe, igazolására nem törekedett, így a feljelentésnek nem lenne meg a jogi alapja.Az eset azonban arra is rámutat – folytatta Szalai Kálmán –, hogy a jogi eszközöktől függetlenül mindannyiunknak – és különösen a közszereplő véleményformálóknak – erkölcsi felelőssége, hogy ne legitimáljunk antiszemita attitűdöket. Az utóbbi években „ebben a tekintetben sajnos durva határátlépések történtek jobb- és baloldalon egyaránt” – idézzük a TEV titkárát.A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) tiltakozó közleményében azt írta, hogy „Európát Soros György gázkamrájának” nevezni a holokauszt relativizálásának tankönyvi esete. A Mazsihisz állásfoglalása hangsúlyozta, hogy Demeter Szilárd írása vállalhatatlan minden jóérzésű polgár számára. Kérdésünkre, hogy a tiltakozást követik-e jogi lépések, Heisler András, a Mazsihisz elnöke elmondta: „jogászaink tanulmányozzák, hogy megáll-e a magyar jog szerint a feljelentés”.A Btk. szerint három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki „nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás vagy más, emberiesség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azokat igazolni törekszik.”Kérdéseinkkel megkerestük a rendőrséget és az ügyészséget is, mindkét helyről későbbre ígértek tájékoztatást.