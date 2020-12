Gulyás Gergely: Legyen bő egy hét járványügyi enyhítés karácsonyra

Újabb milliárdokat sikerült elkölteni az épülő atlétikai stadionra. Ezúttal tanácsadói, ellenőri feladatokra szerződtek baráti cégekkel.

Gyorsan közelít a számláló a Budapesti Atlétikai stadion a kormány által októberben meghatározott 204 milliárd forintos bekerülési költségéhez. A nemzetközi közbeszerzési portálon hétfőn közzétett tájékoztató szerint a projekt lebonyolításával megbízott BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 2,88 milliárd forintot fizet a Főber Nemzetközi Ingatlanfejlesztési és Mérnöki Zrt. – Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. párosnak a stadion, a szabadtéri edzőpályák, a gyalogos és kerékpáros hidak, illetve más projektelemek lebonyolításáért, valamint tanácsadói és ellenőri feladatokért. A tendernyertes cégek a NER hűséges mérnök vállalkozói. Szinte valamennyi nagyobb állami beruházásban szerepet kapnak, legyen szó a múzeumi negyedről, az Opera felújításáról, a Puskás stadionról, különböző út- és vasútépítésről.

A fenti szerződéssel már 178 milliárd forint felett jár a projekt, és hol van még a vége. Holott az olimpiai pályázathoz készült előzetes számításokban 120 milliárdos tételként szerepelt. A szakma már akkor is a Puskás Stadion 190 milliárdos árát tartotta meghatározó irányszámnak. A Puskás példája azonban azt mutatja, hogy a beruházásra biztosított 204 milliárd is kevés lehet, főként úgy, hogy jelen esetben a Duna-parton felépülő csarnok mellett hidak, edzőpályák, árvízvédelmi létesítmény, aluljáró és kikötő is épül. A számláló eddig is gyorsan pörgött. A projektnek helyet adó egykori Vituki-telepet is magába foglaló telket 16,5 milliárdért szerezte meg az állam, úgy hogy nem a területet, hanem az azt birtokló céget vásárolta meg. Az építészeti terveket az úszóarénát és az új Néprajzi Múzeumot is tervező Napur Architect szállította nettó 4,7 milliárdért. A terület megtisztítására, az egykori Vituki-torony és a többi vízműves épület bontására, valamint a tereprendezésére vonatkozó szerződést 2018 novemberében sikerült tető alá hozni. A tendert Mészáros Lőrinc gyerekeinek (Mészáros Beatrix, Mészáros Ágnes, ifj. Mészáros Lőrinc) cége, a Fejér-B.Á.L. Zrt. és a Föld-Trans Kft. nyerte meg 4,1 milliárd forintos ajánlatával. A kivitelező céget meghívásos eljárásban választották ki. A Beruházási Ügynökség eredetileg öt céget kért fel, de két jelentkezést érvénytelennek nyilvánítottak, így végül csak a STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft., a SWIETELSKY Magyarország Kft., valamint a ZÁÉV Építőipari Zrt.-Magyar Építő Zrt. páros adott be ajánlatot. Kevesek meglepetésére ismét Mészáros gyerekek cége (ZÁÉV) valamint az immáron Tiborcz István közelinek számító Magyar Építő diadalmaskodott. Jól megy nekik a közös munka. Együtt építették a Puskás Stadiont, most pedig a Néprajzi Múzeumot.

Az új stadion látványterve. Fotó: Magyar Építők

A haveribbnál is haveribb cég A Magyar Építő többségi tulajdonosa közvetve néhány évvel ezelőttig Mészáros Lőrinc barátja és állandó üzlettársa, Szíjj László volt, a tiszakécskei vállalakozó azonban két éve túladott a társaságon. A Magyar Építők ekkor került a WHB Befektetési Kft. és az Épkar Zrt. közös többségi tulajdonába. Orbán Viktor veje, Tiborcz István még az Elios adásvételekor keveredett üzleti kapcsolatba a Paár Attila tulajdonában álló WHB Befektetési Kft.-vel, míg Szeivolt István által birtokolt Épkar Zrt. a vizes vb-n kaszált nagyot.

A forintok mellett a hónapok is gyorsan gurulnak. Három évvel ezelőtt még úgy számoltak, hogy 2020 első felében megkezdődik az építkezés, de a kivitelezői tendert is alig két hete sikerült lezárni. Kérdés, hogy behozható-e ez a csúszás. Az időpontok és összegek tekintetében igen óvatos – a Puskást és az úszóarénát felépítő – Fürjes Balázs államtitkár korábban úgy fogalmazott a Népszavának: az atlétikai stadion akkor készülhet el a 2023-as világbajnokságra, ha 2020 első felében aláírják a kivitelezői szerződést. Ez pedig nem sikerült.