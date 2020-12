Messi nélkül érkezik Budapestre a Barcelona

Egyetlen tétmeccsen sem lépett pályára ebben a szezonban Sami Khedira, a Juventus világbajnok labdarúgója, aki ennek ellenére elégedett a helyzetével.

Nem szerepelt még tétmérkőzésen ebben a szezonban Sami Khedira, a Ferencvárosssal azonos Bajnokok Ligája-csoportban szereplő Juventus korábbi német válogatott labdarúgója. A 33 éves játékost korábbi csapattársa, jelenlegi vezetőedzője, Andrea Pirlo be sem nevezte a Bajnokok Ligájába. Khedira a ZDF német állami televíziónak adott interjújában azt mondta, nagyon jól érzi magát Torinóban, Pirlo az egyik legjobb és legkorrektebb edző, akivel pályafutása során együtt dolgozott. „Sokat beszélünk egymással, a szezon előtt Andrea elmondta, hogy mivel már nem vagyok túl fiatal, ráadásul az előző szezonban sokáig sérült is voltam, többen megelőznek csapaton belül a posztomon – nyilatkozta Khedira. – Hozzátette, ha távozni szeretnék, akkor a klub minden segítséget megad ehhez, de örülne, ha maradnék, mert fontos tagja vagyok a csapatnak, sokat tudok segíteni a munkámmal az edzéseken a meccsekre készülő társaknak. Azt is mondta, hogy hosszú a szezon, jöhetnek sérülések, eltiltások, amikor én is lehetőséget kaphatok, de nem akar semmit sem felelőtlenül megígérni.” Khedira kiváló formában van, a múlt heti fizikai felmérésen ő érte el csapaton belül a legjobb eredményeket, megelőzte az örök elsőnek számító Cristiano Ronaldót is. „Az embernek mindig ki kell tűznie egy célt maga elé, én azt jelöltem meg magamnak ebben a helyzetben, hogy én akarok lenni a világ legjobb formában lévő cserejátékosa, ennek eléréséért dolgozom minden tréningen – jelentette ki Khedira. – A felmérés után Cristiano azzal viccelődött, hogy biztos manipuláltam az eredményeket. Öt éve vagyok Torinóban, nagyon jól érzem magam itt, a klubnál szeretnek, megbecsülnek, nincs okom erőltetni a klubváltást. Amikor sérült voltam, akkor is minden támogatást megkaptam az egyesülettől, ezt sem szabad elfelejteni.” A játékos kedvenc bajnoksága a Premier League, korábbi edzői közül José Mourinho (Tottenham) és Carlo Ancelotti (Everton) is angol élvonalbeli csapatnál dolgozik szakvezetőként. A trénerek a Real Madridnál voltak Khedira edzői. „Mindkettejükkel szoktam beszélni telefonon, nagyon jó a viszony közöttünk, rengeteget tanultam tőlük, mondogatják is nekem, hogy mehetnék a csapataikhoz, örömmel látnának, de ennél több nem történt, hivatalos megkeresés nem érkezett sem hozzám, sem a klubomhoz – jelentette ki Khedira. – Ha Angliából kapnék konkrét ajánlatot, akkor azon elgondolkoznék, de más esetben nem tartom valószínűnek, hogy elhagynám a Juventust.” Khedira 2018 óta nem szerepelt a német válogatottban, a nemzeti együttes a Nemzetek Ligája utolsó fordulójában kiütéses, 6-0-ás vereséget szenvedett Spanyolországban. „Láttam a mérkőzést, szörnyű volt, szenvedtem a képernyő előtt és borzasztóan sajnáltam a fiúkat – hangsúlyozta a középpályás. – Többen kérdezték, nem érzem-e úgy, hogy a játékommal tudnék segíteni a válogatottnak. Az a helyzet, hogy több mint fél éve nem léptem pályára tétmérkőzésen, ezért nem tudok nyomós érvet felhozni a beválogatásom mellett. A válogatottal addig nincs értelme foglalkozni, amíg a klubomban nem játszom. Ha hívnának, nagyon szívesen mennék a nemzeti csapathoz, de ez a téma jelenleg nem aktuális.”