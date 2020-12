Szájert gyanítják a brüsszeli szexbotrány mögött

A belga sajtó megbízható forrásokból származó értesülései szerint egy vasárnap lemondott fideszes EP-képviselő volt a résztvevője annak a brüsszeli szexpartinak, amit péntek este oszlatott fel a rendőrség egy belvárosi épület első emeletén. A 25 fős, főleg férfiakból álló társaságban diplomatákat is azonosítottak, és a helyszínen kábítószert is találtak. Egyelőre nem tudni, hogy több magyar is részt vett-e az orgián. Mint a helyi sajtó kiderítette, az ereszcsatornán menekülni próbáló, de a rendőrség által elkapott képviselő a Fidesz EP-delegációjának elnöke. Az eseményről hírt adó Het Laatse Niews című flamand bulvárlap újságírója lapunk megkeresésére elmondta, hogy a rendőrségi forrásaik megerősítették: a politikus egy magyar EP- képviselő, Szájer József. Úgy tudni, hogy meg is sebesült a menekülés során. Az őt feltartóztató rendőröknek parlamenti mentelmi jogára hivatkozott. A politikus vasárnap váratlanul benyújtotta lemondását az EP elnökének, és közölte, hogy visszavonul az aktív politizálástól. Döntése meglepetést keltett Brüsszelben és Budapesten egyaránt. Azóta is sokan találgatták, hogy mi lehet az oka hirtelen döntésének.