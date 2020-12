A tömeges tesztelés eredménye biztató, miközben a mai csökkenő adat több mint csalóka

Müller Cecília szerint továbbra is magas az elhunytak, kórházban ápoltak és lélegeztetőgépen lévők száma.

A vártnál kevésbé félelmetes eredménnyel zárult a bölcsődei, óvodai, iskolai, szociális és egészségügyi dolgozók körében végzett célzott csoportos koronavírus-tesztelés – jelentette be az operatív törzs keddi tájékoztatóján György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Összesen 181 506 önkéntestől vettek mintát, és



„az antigén gyorstesztekkel kimutatva a résztvevők 2,44 százaléka lett pozitív, pontosan 4436 ember. Az eredmény a teljes érintett létszámra vonatkoztatva 1,66 százalék, ami hasonló a szlovák és bajor eredményekhez.”

Mint az államtitkár elmondta, a bölcsődei dolgozók mentek el a tesztelésre a legnagyobb arányban (79 százalékuk tett így), 1,8 százalékuk lett pozitív. Az óvodai dolgozók 74, az általános iskolák munkatársainak 73 százaléka teszteltette magát, közülük nagyjából azonos arányban, 2,3 százalékban találtak koronavírus-pozitívokat. A szociális intézményekből jelentkezőknél ez az az arány már meghaladta 3,7 százalékot, míg a digitális tanrendben működő szakképző intézmények dolgozói között a 2,6 százalékot. Az egészségügyi intézményeknél a tesztelések a korábbiakhoz képest nem mutattak eltérést, 1,96 százalék a fertőzötti arány. György Itván bejelentette:

„akik eddig még nem vettek részt a gyorstesztelésen, még megtehetik, és a közeljövőben az államigazgatási dolgozók, ügyfélszolgálati munkatársak körében folytatják az akciót”.

György István szerint „álhírek” azok a sajtóértesülések, amelyek szerint hátrány érhetné azt, aki nem megy el az önkéntes tesztelésre, illetve szerinte a tömeges szűrésben részt vevő egyetemisták ellátása is minden tekintetben megfelelő. Müller Cecília, országos tisztifőorvos a kedd reggeli adatok ismertetésekor kiemelte: a gyorstesztelés adataival kiegészítve a járvány kezdete óta már több mint 1,8 millió mintavétel történt. A napi járványügyi adatokat, a csökkenő fertőzésszám ellenére magasnak nevezte. A hétfőn elhunytak között a legfiatalabb 27 éves, a legidősebb pedig 98 éves volt. (Ráadásul a csökkenés is relatív, hiszen mindössze 5758 új tesztet, így a 3951-es esetszám már nem olyan biztató, hiszen 70 százalékos a találati arány.) Az igazolt fertőzöttek számát, mint ígérte, folyamatosan frissítik, hiszen „feldolgozásra várnak” a még csak gyanús, illetve a célzott csoportos tesztelésből kiszűrt pozitív személyek adatai is. Müller Cecília azt kiemelte: a koronavírus szennyvízmintákból kimutatott örökítőanyagának mennyisége Miskolcon csökkent, más nagyvárosokban stagnált, de például Szombathelyen növekedett.