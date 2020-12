Büntetés járna az álhírekért

Rejtélyes fémoszlop jelent meg Romániában is, olyan, amilyet Utah-ban találtak a napokban.

Rejtélyes fémoszlop jelent meg Romániában is, olyan, amilyet Utah-ban találtak a napokban. Az ország észak-keleti részén lévő Karácsonkő melletti Batca Doamnei nevű dák régészeti lelőhelynél feltűnt monolit háromszögalapú hasábot formáz. A hatóságok már jelezték, vizsgálják a monolitot, mivel magántulajdonon áll egy védett régészeti lelőhelyen, ráadásul semmilyen intézmény nem adott engedélyt egy ilyen építményre. Amint arról lapunk is beszámolt, az Utahi Közbiztonsági Osztály helikoptere egy csaknem két ember magasságú fémoszlopra bukkant november 18-án a sivatagban miközben a kőszáli kecskéket számolta a Természeti Források Részlege megbízásából. A kecskék olyan távoli, nehezen járható helyre vonultak el, ahová csak a levegőből lehetett őket nyomon követni, így derült ki, hogy a sziklajáratok között egy rejtélyes fémoszlop rejtőzik, amelynek létezéséről eddig senki nem tudott. Az oszlop, amely az egykor állított monolitokra emlékeztet 2016 után kerülhetett oda. A tömb azonban, ahogy jött, úgy el is tűnt, 28-án, szombatra nem maradt nyoma. Az utahi rendőrség közölte, hogy nem indítanak nagyobb vizsgálatot az engedély nélkül vörös sziklák között elhelyezett ezüst monolit eltűnése miatt. A helyszín most üres, kivéve egy darab téglalap alakú fémt, amely egy lyukat takar, ahol a monolit állt. A monolit megalkotója egyenlőre rejtély.