Lassan eljár az idő azok felett a szinte mindenhez értő szakik felett, akikhez bátran fordulhattunk apróbb javítások ügyében. Ha leszakadt a redőny, ha csöpögött a csap, ha szorult a zár, csak egy üzenet, és szerszámostáskájával ott termett a helyi ezermester. De a világ változik, otthonunk modern eszközeit szinte lehetetlen hétköznapi tudással, házilag barkácsolni, a megoldókészségünk is mintha megkopóban lenne. Jól jönne ilyenkor a dolgos kéz. A békéscsabaiak nyugodtan hátradőlhetnek, Hajdu Árpád, a Kölcsönpasi személyében nekik közel a segítség.
Jelentős számú megkeresést kapott az Oktatási Hivatal (OH) az idei egyetemi felvételivel és az új pontszámítási eljárással kapcsolatban, többségük a felvételivel kapcsolatos kérdés és „értelmezéskérés” volt – közölte az OH a Népszava érdeklődésére.
Tízmillió forintra volt szükség. Megkérdeztük az egészségügyi intézményt, miért nem magától értetődő, hogy a fenntartó egyház fizeti ki a javítást és a bővítést.
A fenntartó, a Magyarországi Református Egyház már ki is fizette az egészségügyi intézmény műtőjében elromlott klíma javítására szükséges összeget. Kórtermek, más helyiségek hűtésére is lesz lehetőség a jövőben.
A háztartási kisgépeket jellemzően inkább kidobjuk, ha elromlanak, a nagyokat szeretnénk inkább megjavíttatni. Már persze ha találunk szakembert és olyan szervizt, ahol még alkatrész is van.
Úgy tűnik, éber volt a település fideszes polgármestere, ő riasztotta a helyi hatóságokat, hogy időben lecsaphassanak a „veszélyes” mázolókra.
Hatott a kijevi figyelmeztetés.
A vásárlástól számított 5–10 évig a gyártóknak biztosítaniuk kellene a szervizhátteret egy új európai uniós jogszabálytervezet szerint.
A kecskeméti Urunk mennybemenetele-templom plébánosának a beszédéből, bíráló tanításából pont az a rész tűnt el egy időre az archívumból, amelyben a hatalom magára ismerhetett volna.
Így a jegybank nem az 1985 óta mért legnagyobb élelmiszerár-drágulást, hanem „csak” a harmadik legnagyobbat jósolja 2023-ra.
A BKV menedzsmentje kijavítaná az orosz metrókocsik súlyos hibáit, a kormány kiegyezne a gyártóval, a főváros vezetése kiakadt az "arcpirító" ötletelésen.
Megrongálódott a burkolat az M1-es, és az M7-es autópályán, míg az M0-s autóúton a kamerákat szervizelik.
Az Európai Bizottság egy új tervezettel állt elő, ami lehetővé tenné, hogy szankciókat vessenek ki azokra a szereplőkre, akik hamis információkat terjesztenek. Az EB az online felületeket is szigorúbb felügyelet alá venné.
Búcsút inthetünk a javíthatatlan mobiltelefonok és más hétköznapi elektromos eszközök korszakának, az EU új törvényeket készül hozni, amelyek meghosszabbítják ezek életét.
Egy 400 kilovoltos vezetéken történt zárlat okozta a blokk kiesését.
Miután múlthéten karbantartás miatt leállították a második blokkot, csütörtökön váratlanul a harmadikat is javítani kell.
A Paksi Atomerőmű 4. blokkjának tervezett, 2019-es főjavítása már befejeződött.
100 MW-ot meghaladó teljesítménycsökkentés történt az atomerőmű 3. blokkján vasárnap. A szakemberek már javították a hibát.
Nyugat-Franciaországban 15 éve működik egy műhely, ahol sérült vagy öreg harangokat javítanak és újítanak fel. A cég profilja mára mindenfélére kiterjed, ami egy harangtoronyban előfordul.
Egyre körmönfontabban fogalmaz a BKV arról, hogy új vagy felújított metrókat kaptak-e vissza az orosz cégtől.
Az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok és az Európai Bizottság a Volkswagen vezérigazgatójához címzett közös levélben arra szólították fel a vállalatcsoportot, hogy tegyen eleget a dízelbotrányban érintett összes autó javítására tett ígéretének - közölte az Európai Bizottság csütörtökön.
Kedden sikerült nyilvánosságra hozni, hogy a hét végén a főkonstruktorral és a jármű főmérnökével közösen 20 mérnökből illetve szakemberekből álló csapatot küldött Budapestre a 3-as metró szerelvényeit felújító Metrovagonmas Nyrt.-t tulajdonló Transmash Holding. Mivel a BKV súlyos szankciókat helyezett kilátásba, két nap se telt bele, és megtalálták az okát annak, ami miatt lassan negyedéve nem tud rendesen közlekedni szerelvény a vonalon.
A Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. (BKV) jelezte a Siemensnek a 4-es metrón történt hibákat, a Siemens az okok feltárása után garanciálisan javítja majd a rendszert – közölte a BKV.
Az orosz AO Vertoljoti Rosszijivel kötött szerződést a Honvédelmi Minisztérium (HM) négy Mi-17-es helikopterének ipari nagyjavítására - erősítette meg a honvédelmi tárca csütörtökön az MTI-nek.
Figyelmeztettünk, hogy az elmúlt napok esőzésekor kiderült, életveszélyesen csúszik a felújított Széll Kálmán tér piros színű vízáteresztő burkolata. És hát bizony nem először kell a még hivatalosan át nem terület burkolatához nyúlni: május elején a szökőkút vízellátó rendszere szorult javításra. A szakemberek pénteken megkezdték a vízáteresztő burkolat garanciális javítását.
Az elmúlt napok esőzésekor kiderült, életveszélyesen csúszik a felújított Széll Kálmán tér piros színű vízáteresztő burkolata.
Jobbára elkészült - bár hivatalosan még nem adták át -, de már bontják a Széll Kálmán tér burkolatát - szúrta ki a narancs.hu. A lap képei szerint a szökőkút vízellátó rendszere szorul javításra.
Az eredetileg becsült nettó 516,5 millió forint helyett 499 millió forintért vállalta a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) Volvo autóbuszai motorjainak javítását, illetve azok felújítását a nyertes Perfekt Motorfelújítás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - az eredmény a hétfői Közbeszerzési Értesítőben jelent meg.
A megvásárolt termékek cseréjét gyakran visszautasítják arra hivatkozva, hogy a karácsonyi akció miatt az eredeti vételárnál jóval olcsóbb volt az adott termék. Azonban a vásárló jogát ez nem befolyásolja – olvasható a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület közleményében.