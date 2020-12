Nyilvános a Spotify idei streaming toplistája

A legendás zenekarok életében töréspontot jelent a tagok halála, ami után önkéntelenül merül fel a kérdés: lehet-e és érdemes-e még folytatni az együtt zenélést.

Egy hete még kérdéses volt, hogy az Omega együttes két kultikus alakja, Benkő László billentyűs és Mihály Tamás basszusgitáros halála után folytatja-e a zenélést a csapat. Azóta viszont már megszületett a válasz: a zenekar menedzsere, Trunkos András elmondta, hogy amint lehetséges, jövő tavaszra egy templomturnét szervez az Omega számára, amelyen a néhány nappal ezelőtt megjelent Testamentum lemez számait és néhány régebbi dalt adnának elő. „A koncertsorozatot az Omega elhunyt tagjai, Benkő László és Mihály Tamás mellett Somló Tamás és Laux József emlékének szenteljük” – mondta az MTI-nek Trunkos. A tizenhetedik stúdiólemez munkálatai már négy éve zajlottak, az album 2020 elejére el is készült, de a koronavírus miatt tolódott a megjelenés. Időközben kiderült, hogy a Testamentum nemcsak tizenötezer példányban jelenik meg Magyarországon, hanem a lemez német kiadója az Egyesült Államoktól Japánig számos országban fogja terjeszteni azt angol és német változatban, valamint tervezik, hogy leforgatnak egy Testamentum-filmet is. Kóbor János pedig azt nyilatkozta, hogy nem a Testamentum lesz az Omega utolsó albuma, már dolgoznak a következőn. Az Omega története tehát folytatódik, sőt elképzelhető, hogy a friss lemezzel egy új korszak nyílik az életműben, de mi a helyzet a többi együttessel, akik az elmúlt évtizedekben szintén elvesztették egy vagy több ikonikus alakjukat? A magyar rock másik emblematikus zenekara, a Locomotiv GT például Somló Tamás 2016-os halála után már nem érezte értelmét a folytatásnak, Presser Gábor a Sláger FM-en mondta el, hogy a volt barátjuk temetése után pár nappal összejött a csapat, amikor Karácsony János kimondta: „Nincs tovább, ez így nem mehet”. A tagok ekkor biztosak voltak benne, hogy mint csapat már nem akarnak Somló nélkül semmit játszani, és nem is kívánnak felvenni helyette mást. „Ez nem jelenti azt, hogy külön-külön ne játszanánk LGT dalokat” – mondta ekkor Presser. „Tiszteletlenség lenne a múltunkkal és a közönséggel szemben is, ha azt mondanám, hogy ezek a dalok nem eljátszhatóak. Viszont mi, együtt, a zenekar tagjai, mi nem tudjuk már őket úgy játszani, ahogy egykor.” A Benkó Dixieland Band esetében ugyancsak a névadó, dr. Benkó Sándor 2015-ben bekövetkezett halála után merült fel a zenekar jövőjének a kérdése, ők azonban folytatták, de konfliktusba kerültek az alapító fiával. Ifjabb Benkó Sándor az édesapja halála után ugyanis 2016-ban védjegybejelentési kérelmet nyújtott be a Védjegy Hivatalnál, melyről a zenekart is értesítette, amely azonban ezt megtámadta. A jogi procedúrát követően végül az Ítélőtábla visszautasította a védjegykérelmet, ami után szabadon felhasználhatóvá vált a Benkó Dixieland Band név. Az Omega mostani döntéséhez hasonlóan cselekedett a Republic is: Bódi László 2013-as halála után folytatták, Cipő helyére a basszusgitáros Boros Csaba lépett, akire azonban nagy felelősség hárult. „Úgy éreztem, teljesen magamra maradtam, és azzal, hogy frontemberként a zenekar élére álltam, egy nagyon magas küszöböt kellett átlépnem, amivel nehezen küzdöttem meg. Ez egy érzékeny téma, amivel az elmúlt közel hét évben minden egyes nap szembe kellett néznem” – mondta 2019-ben az énekes, akinek egy évébe telt, hogy megtalálja a saját hangját. Boros számára mégis létezik két dal, amelyeket nem tud, és nem is akar előadni, mert az csak és kizárólag Cipőt illeti meg: a 67-es úton és a Fényes utakon. A magyar együttesek mellett a külföldi csapatoknál is hasonló dilemmákkal lehet találkozni. Freddie Mercury 1991-es halálával a Queen élete gyökeresen megváltozott, négy év múlva még kiadták az énekessel készített utolsó Made in Heaven című albumukat, később viszont John Deacon nyugdíjba vonult, míg Brian May és Roger Taylor megalapították a Queen + nevű együttesüket, melynek fellépéseire zenesztárokat hívtak meg, 2004-től pedig Paul Rodgers csatlakozott hozzájuk rövid időre, jelenleg pedig Adam Lambert amerikai énekessel dolgoznak együtt. A Pink Floyd három ikonikus alakja, Roger Waters, David Gilmour és Nick Mason hosszú kihagyás és személyes konfliktusok után 2005-ben még a Hyde Parkban rendezett Live 8 koncerten együtt zenélt, egy év múlva viszont a korábbi tag, Syd Barrett, majd 2008-ban Richard Wright hunyt el. 2014-ben kijött a tizenötödik stúdióalbum, a The Endless River, amely Gilmour elmondása szerint az utolsó a sorban. A lemezhez turnét se rendeztek, Gilmour szerint Wright nélkül már nem volt értelme színpadra lépniük. Nick Mason hamarosan megalapította saját bandáját, Waters pedig 2010 után bejárta a világot a The Wall Live és az Us + Them című produkcióival, melyekkel az együttes aranykorszakát idézte fel. A Nirvana frontembere, Kurt Cobain 1994-es öngyilkosságát követően a banda képtelen volt a zenélést folytatni, Dave Grohl dobos viszont már abban az évben megalapította a saját, azóta világhíres Foo Fighters rockbandáját, a basszusgitáros Krist Novoselic pedig a rövid életű Sweet 75 és Eyes Adrift nevű együtteseket, amelyek megszűnte után folytatta a gitározást, miközben a politika felé is fordult. A Nirvánához hasonlóan a Linkin Park történetében is a frontember öngyilkossága jelentette a töréspontot: a nu-metal együttes frontembere, Chester Bennington negyvenegy évesen 2017. július 20-án felakasztotta magát Los Angeles-i otthonában. A halálát követően az együttes alkotói szabadságra vonult, Mike Shinoda viszont korábban említette, ha Bennington helyére megfelelő embert találnának, akkor folytatnák a közös zenélést. A Linkin Park debütáló albuma, a Hybrid Theory idén októberben lett húsz éves, a jubileum alkalmából megjelent a lemez speciális kiadása, rajta a mindeddig kiadatlan Pictureboard című dallal.