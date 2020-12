Az Európai Parlament dönt Szájer mentelmi jogáról

Amíg mentelmi joggal rendelkezik Szájer József, addig szabadon utazik és szinte azt tehet, amit csak akar.

Amíg mentelmi joggal rendelkezik Szájer József, addig szabadon utazik és szinte azt tehet, amit csak akar – nyilatkozta lapunknak Lattmann Tamás nemzetközi jogász. A belga ügyészség közlése szerint a Fidesz európai parlamenti képviselője ellen azért kezdeményeztek eljárást, mert a táskájában kábítószert találtak. Ebben az esetben akkor lehet lefolytatni ellene a büntetőeljárást, ha a belga ügyészség kezdeményezi az Európai Parlamentnél (EP) a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, és azt meg is szavazza a EP. Szájer József mentelmi joga ugyan a vasárnapi lemondása miatt december 31-én automatikusan megszűnik, de ezt az ottani hatóságok nem kötelesek kivárni. Lattmann Tamás elmondta, ha egy magyar állampolgárt külföldön vonnak eljárás alá, Magyarország kérvényezheti az ügy teljes átvételét és annak hazai lefolytatását, ám erre a külföldi ország nem kötelezhető. Ha Szájert előzetes letartóztatás alá is vonnák mentelmi joga megszűnése után, akkor a kiadatása érdekében is hasonló kérvénnyel élhet Magyarország. A politikus lehetséges büntetése a kábítószer mennyiségétől, valamint attól függ, melyik országban döntenek majd az ügyében. Belgiumban 3 hónaptól 5 évig terjedő büntetés szabható ki, de gyakori a felfüggesztett szabadságvesztés eltereléssel. Magyarországon csekély mennyiség esetén 2-8 év szabható ki, de küldhetik elterelésre is, nagyobb mennyiség esetén 5 és 10 év közötti börtönbüntetésre ítélhetik.